Ricciardo: "Stroll yarışımızı mahvetti"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramamıştı ve kendisi adına kötü geçen hafta sonu yarışta da devam etti.

Avustralyalı pilotun aracı, Macaristan GP'nin başlangıcında, Lance Stroll'ün başlattığı kazada hasar gördü ve tüm yarışı bu yere basma gücü kaybı olan araçla tamamladı.

Sonunda 12. olan Ricciardo, Sebastian Vettel'in diskalifiye olmasıyla bir sıra kazandı ancak buna rağmen hafta sonundan puansız ayrıldı ve McLaren'ın puan serisi sona ermiş oldu.

Riccardo, "Pek çoğumuz Lance Stroll'a teşekkür etmek istiyoruz, çünkü Macaristan Grand Prix'sinin 1. turundaki hareketleriyle yarışımızı mahvettiği açık."

"Bütün bu yaşananlardan sonra aracım ciddi hasar aldı ve yeniden başlamadan önce hasarı düzeltmeye çalıştık. Sonrasında yarışın önemli bir bölümünde ilk onda gittim fakat son 15 turda artık dayanamadım."

"Geriye yapacak ne kalıyor? Sadece gülümsemek! İlk virajda yaşananlar benim hatam değildi. Elbette hayattan şikayetçi olabilirsiniz, bu sorunlara sebep olan pilotlara kızabilirsiniz ama motor sporlarındayız. Uzun süredir yarışıyoruz ve bunun nasıl bir şey olduğunu biliyoruz. Sadece şanssızdık ve umarım bir dahaki sefere daha iyi şansa sahip oluruz." dedi.

Ricciardo, yarışta yaşananlar göz önüne alındığında bir fırsat teptikleri konusunda netti.

"Yarış çılgınca geçti. Doğrusu biz hiçbir şey yapamadık ama böyle zamanlarda başarılı olma fırsatınız oluyor ve Esteban Ocon bundan faydalandı. Eski takım arkadaşım için çok mutluyum çünkü ilk zafer her zaman özel bir başarıdır. Çocukluğumuzdan beri Formula 1'de yarış kazanmayı hayal ediyoruz ve şimdi Esteban bu hayalini gerçekleştirdi."

"Ancak bizim için bu yarış başarısız geçti. Bu yüzden belki de böyle bir yarıştan sonra yaz arasına girmek en iyisidir. Fakat yine de Macaristan'da kalıp, lastik testleri üzerinde çalışacağım. Sonrasında kesinlikle en az bir hafta her şeyden uzaklaşacağım."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images