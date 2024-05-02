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Formula 1

Ricciardo: "Stroll benimle iletişime geçerse onu görmezden gelmeyeceğim"

Daniel Ricciardo, Çin Grand Prix'sindeki temaslarının ardından Lance Stroll ile iletişime geçmeleri dahilinde onunla uzlaşmak isteyeceğini dile getirdi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Daniel Ricciardo, RB F1 Team

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Çin Grand Prix'sinde güvenlik aracının ardından yarışın tekrar başlama aşamasında Stroll, öndeki Daniel Ricciardo'nun aracına çarptı. 

Ricciardo da Oscar Piastri'nin McLaren aracına çarpınca her iki Avustralyalı da ciddi hasar aldı ve Ricciardo sonunda yarıştan çekildi.

Hakemler Stroll'e çarpışma nedeniyle ceza verdi ve Stroll de yarıştan çekildi. 

Miami GP'de konuşan Ricciardo, "Daha iyi bir ruh halindeyim çünkü tekrar bir yarış pistindeyiz."

"O hafta sonu çok sinirliydim, her zaman yarıştan çekilmek zorunda kaldığınızda sinirlenirsiniz ama bu daha çok sinir bozucuydu."

"Sadece 'özür dilerim, benim hatam' derse, bu özrü kabul edebilirim çünkü o kadar da kötü bir insan değilim, ama açıkça yanlış bir şey yaptığını düşünmüyorsa söylenecek pek bir şey yok."

"Yarın sürücüler brifinginde yan yana oturursak ve sohbet etmek isterse, onu görmezden gelmeyeceğim."

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Lance Stroll, Aston Martin AMR24

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Ricciardo Japonya Grand Prix'sinde de ilk turda Alex Albon'un Williams'ıyla temas etmiş ve her iki araç da yarış dışı kalmıştı.

Ayrıca 2022 Mexico City Grand Prix'sinde takım arkadaşı Yuki Tsunoda ile yaşadığı teması da benzer bir durumda nasıl davranacağına dair bir kanıt olarak gösterdi.

"Gençken belki daha inatçıydım ve benim hatam olan bir şey için her zaman özür dilemezdim. Ama son birkaç yıldır, bir hata yaparsam ya da birini yarış dışı bırakırsam şunu söyleyeceğim: 'Yarışımızı mahvettiğim için özür dilerim.'" 

"O olayda hatalı olduğumu düşünmüyordum ama yine de şöyle düşünüyordum: 'Tamam, havayı yumuşatmak için ona mesaj atacağım."

"Bu sadece bir olay ve yolumuza devam edeceğiz. Bunu ona yöneltmiyorum, ama bu benim yaklaşımım ve elbette, eğer biriyle pistte bir sorunum varsa bunu çözmek isterim."

"Eğer onun yerinde ben olsaydım şöyle derdim: 'Hey dostum, üzgünüm başka bir yere bakıyordum, sert fren yaptın ve beni hazırlıksız yakaladın' ya da her neyse. Ama sorun değil, yoluma devam ettim."

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