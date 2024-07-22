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Formula 1 Macaristan GP

Ricciardo: "Strateji konusunda takımdan bir özür beklerdim"

Daniel Ricciardo, RB'nin strateji konusunda kendisinden özür dilemelerini beklediğini; ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Laurent Mekies, Team Principal, RB F1 Team, speaks with Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team

Ricciardo, Hungaroring'de 9. sırada başladığı yarışı 12. sırada noktaladı.

Ricciardo, startta iki sıra kaybetse de RB pit duvarındaki kötü strateji nedeniyle puan tablosunun dışında kaldığını düşünüyor. 

Sekiz kez yarış kazanan pilot lastiklerini açılış stintini uzatmak için kullanmak yerine takımın rakiplerine uyarak hata yaptığını düşünüyor.

Ricciardo, "Beni sekizinci turda neden diğerleriyle birlikte pite aldılar bilmiyorum. Bunun yüzünden kendimi bir anda DRS treninde buldum."

"Yani, pek çok yarış yaptım ve pek çok sinir bozucu yarış geçirdim, ama bu yarış şu anda listenin en yukarısında." dedi.

Ricciardo araç içinde, erken pite girmenin yanlış bir karar olduğunu bildiğini, ancak bunu sorgulayacak zamanı olmadığını itiraf etti.

Avustralyalı pilot, "Kararı bana biraz geç bildirdiler, sanırım pite çağrıldığımda 13. virajdaydım."

"Tabii ki o an bunu sorguladım ama bu konuda hiçbir şey yapamadım."

"Eğer dışarıda kalsaydık temiz havada yarışma şansımız olacaktı."

"Dürüst olmak gerekirse, takımdan daha fazlasını bekliyordum. 'Özür dileriz, hata yaptık' demelerini bekliyordum ama demediler."

"Bu beni daha da sinirlendirdi." şeklinde konuştu.

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