Ricciardo: “Startta agresif olacağım”

Hollanda Grand Prix’sinin antrenman turlarında elini kıran Ricciardo, Ağustos ayından sonra geçtiğimiz hafta Amerika Grand Prix’si ile pistlere geri dönmüştü.

Meksika Grand Prix’si antrenman seanslarında oldukça başarılı bir performans sergileyen Avustralyalı pilot, sıralama turlarının en sürpriz sonucuna ulaştı ve dördüncü oldu.

Ricciardo, güç ünitesi değiştireceği için son sıradan başlayacak takım arkadaşı Yuki Tsunoda’nın hava koridoru etkisinin yardımıyla rahat şekilde sıralama turlarının son bölümüne kaldı. Son bölümü dördüncü tamamlayan pilot, 2021 İtalya Grand Prix’si sıralama turlarından bu zamana kadarki en iyi sıralama turları sonucunu elde etti.

Sıralama turlarındaki başarısı hakkında konuşan Ricciardo, bolca gülümsediği açıklamasında şunları söyledi: “Yukarı sıralara geri dönmek harika. Gerçekten uzun zaman olmuştu.”

“Sanıyorum en son 2021 Monza’da ikinci çizgiden başlamıştım. Gridin önlerine geri dönmek harika hissettiriyor.”

“Bir yanım saatlerce bu başarıyı kutlamak istiyor çünkü gerçekten kutlanması gereken bir gün. Takım olarak bu sezon üst sıralarda yer bulmamız pek rastlanan bir durum değildi.”

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04

“Bu hafta sonu kullandığım aracın takımlar şampiyonasında son sırada olduğuna inanamıyorum. Kesinlikle daha rekabetçi bir araç kullanıyordum.”

“Aracın performansını yansıttığım için çok mutluyum. Birkaç saat daha bu sonucu kutlayacağız ancak önümüzde uzun bir yarış var. Bu sıralama sonucunu puana dönüştürmeye çalışacağız.”

Ricciardo’nun, Red Bull aracına kıyasla çok daha kötü bir araçla Sergio Perez’i geride bırakması ise sıralama turlarının dikkat çeken yanlarından biriydi.

Kariyerinde sekiz yarış kazanan Ricciardo’nun seneye Sergio Perez’in yerine Red Bull’a geçme ihtimali ise halen gündemdeki konulardan biri.

Ricciardo, Red Bull pilotu Sergio Perez’i sıralama turlarında geçmesine dair soruya şöyle cevap verdi: “Tek kelimeyle harika.”

“Sıralama turlarından sonra bana ‘yarın Checo’nun önünde olacaksın, bu nasıl bir duygu’ diye sordular. Elbette harika bir his ancak ben pek çok pilotun önünde start alacağım.”

Ricciardo, yarışta ilk viraja kadar olan uzun düzlükte arkadaki pilotlara geçilmemek için orta derecede agresif bir yaklaşım sergilemeyi planladığını söyledi.

Yarışın startı hakkında düşüncelerini aktaran Ricciardo, şunları söyledi: “İlk virajda agresif olmak gerekiyor ama fazla çılgınca şeyler yapmamak da gerekiyor.”

“Fazla temkinli olursam ilk virajın ardından gerileme ihtimalim de var.”

“Yarışa önlerden başlamanın güzel yanlarından biri de kaostan uzakta kalmak. Çünkü starttan sonra orta grup biraz karışabiliyor. Dördüncü sıradan başlamamız ilk virajı temiz şekilde geçmemize olanak sağlayabilir.”

“Sıralama sonucunu güzel puanlarla taçlandırmak için önümüzde zorlu bir yarış var. Deneyimli bir pilotum ve umarım yarışta kafamı kullanıp iyi sonuçlar elde ederim.”

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Yuki Tsunoda, Scuderia AlphaTauri Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Ricciardo, diğer takımların yarış temposunda daha iyi olabileceği konusunda endişeli olsa da, AlphaTauri aracının mücadele edecek gücü olduğunun altını çizdi.

AT04 aracının yarışın ilerleyen bölümlerinde dördüncü sırada kalmak için yeterli performansa sahip olup olmayacağı sorusuna Ricciardo, şu cevabı verdi: “Bir yanım ‘neden olmasın?’ diyor.”

“Altımda gerçekten hızlı bir araç vardı. Tüm hafta sonu boyunca, iyi bir tur attığım takdirde sıralamalarda ilk altı sırada bitirebileceğimi düşündüm.”

“Elbette en iyi takımların daha iyi yarış temposuna veya lastik yönetimine sahip olmasını beklemek normal. Ancak bir yanım ‘neden olmasın, neden önlerde mücadele etmeyelim?’ diyor.”