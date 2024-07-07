Ricciardo: "Sporumuz Hollywood'a benzediği için gelecek tahmininde bulunamıyorum"

Ricciardo, RB ile Formula 1'e dönmesinin ardından kendisine Red Bull Racing'e geçmek gibi bir hedef belirlemişti.

Fakat Avustralyalı pilot, geride kalan dönemde Yuki Tsunoda'ya büyük bir üstünlük kurmayı başaramadı ve 2025'te takımda kalıp kalmayacağı belirsiz.

Yine de son günlerde adı Red Bull'un ana takımıyla anılmaya başladı ve iddialar burada yarışabileceği yönünde.

Silverstone'da konuşan Ricciardo, 2025'te ne olacağını kendisinin de bilmediğini söyledi.

RacingNews365'e konuşan Ricciardo şöyle dedi: "Bundan sonra ne olacağı hakkında herhangi bir bilgim yok."

"Şu anki pozisyonumda herhangi bir tahminde bulunamam. Ben sadece işimi yapmaya çalışıyorum."

"Silverstone'daki sıralama turlarında işler pek yolunda gitmedi ama içerisinde bulunduğumuz durumda yapabileceğim başka bir şey olmadığını hissediyorum."

Sezonun kalanında takımda kalıp kalmayacağı sorusuna Ricciardo, "Her geçen yıl daha küresel, daha Hollywoodvari bir hal alan bu sporda herhangi bir tahminde bulunamam."

"Şu anda sporumuzda gelişen olaylar kesinlikle Hollywood'a benziyor çünkü öngörülemezlik inanılmaz." cevabını verdi.