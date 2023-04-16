Ricciardo: "Spordan uzak kalmam bana iyi geldi"

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McLaren'da geçen ve hayal kırıklığıyla sonuçlanan iki yılın ardından koltuğunu Oscar Piastri'ye bırakan Ricciardo, bu yıl itibariyle eski takımı Red Bull'un test ve yedek pilotu konumunda.

Yeni görevi sayesinde tüm yaşadığı sıkıntıların ardından verdiği bir yıllık arayı spordan tamamen uzak kalmadan geçirebilen Ricciardo, kendini epey hissettiğini, hatta bir süre önce kariyerinin en iyi simülatör seansını geride bıraktığını söylüyor.

Speedcafe'ye konuşan Ricciardo, "Bu yıl Red Bull ile simülatördeki ilk günüm muhtemelen şimdiye kadar geçirdiğim en eğlenceli simülatör seansıydı."

"Üç aya yakın bir süredir sürüş yapmamıştım, bu yüzden her şey yeni ve heyecan vericiydi ve açıkçası çok güzel anılarımın olduğu bir ortama geri döndüm."

"Seansı bir zamanlar mühendisliğimi yapan Simon [Rennie] yönetiyordu, seans boyunca sürekli güldük. Çok güzel bir gün geçirdik."

"Simülasyon normalde iş gibi hissettiriyor, özellikle de bir yarış pilotuyken, sadece işinizi yapıyorsunuz ve çıkıyorsunuz."

"Ama bu seansta birisi 'yeterince tur attıysan bitirebiliriz' dedi, ben ise 'hayır, bir tur daha' dedim, ardından sürekli bir tur daha istemeye devam ettim, dolayısıyla beni direksiyon başından kaldırmanın kolay olmadığı konusunda şakalaşmaya devam ettik."

"Bu biraz nadir bir durumdu çünkü yaşım ilerledikçe sadece yarışmak istiyordum, testleri ve diğer şeyleri pek önemsemiyordum. Dolayısıyla simülatörden bu şekilde keyif almam sporu bir süreliğine de olsa özlememin iyi olduğu anlamına geliyordu." dedi.