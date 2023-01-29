Ricciardo: "Spora geri dönebilen isimler benim için pastanın üstündeki krema gibi"

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McLaren ile geçirdiği ve çoğunlukla zayıf performans sergilediği iki sezonun ardından sözleşmesini erkenden fesheden Ricciardo, gelecek sezon gridde olmayacak ve 2024 sezonunda rekabetçi bir koltukla geri dönmeye çalışacak.

Ricciardo'nun eski takım arkadaşı Hulkenberg ise üç senelik aranın ardından gelecek sezon Haas ile gride dönmeye hazırlanıyor.

Hulkenberg'in dönüşü hakkında konuşan Ricciardo, Alman sürücünün spora dönüşünün kendisini cesaretlendirdiğini söylüyor.

Crash.net'e konuşan Ricciardo, "Hulkenberg'in adını 'Hulkenback' olarak değiştirmesi gerekiyor, nitekim pek çok kez geri döndü ve bu nedenle artık 'berg' yerine 'back' kullanması gerek!"

"Açıkçası kendimi herkesten daha iyi tanıyorum, neye ihtiyacım olduğunu, neyin bana yardımcı olacağını ve bunun gibi şeyleri biliyorum, dolayısıyla bir yıl ara verme konusunda da kendime güveniyorum. Bunun bana iyi geleceğini biliyorum."

"Bunun yanı sıra oldukça iyi isimlerin spora dönebildiğini görmek de güven verici -örneğin Alonso veya Magnussen."

"Hepimiz farklı karakterlere sahibiz ve ara vermenin hepimiz üzerinde farklı etkileri olabilir. Mesela Alonso'ya bakıyorum, kendisi her zaman yarışmayı seven birisi, ara veriyor ve geri dönebiliyor."

"Ben ise bir süre uzaklaşmanın benim için en iyisi olacağını ve bundan fayda sağlayacağımı hissediyorum."

"Uzun lafın kısası, bu tür şeyler beni cesaretlendiriyor. Geri dönebilen pilotlara bakmak, doğru şeyi yaptığımı hissetmem açısından pastanın üzerindeki krema gibi." dedi.