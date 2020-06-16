Ricciardo: "Spielberg'e dönmek harika"

Renault koronavirüs sonrası ilk kez bugün Spielberg'de piste çıktı ve 2018 R.S.18'in direksiyonuna geçen isim Daniel Ricciardo'ydu.

Daha önce hem Red Bull hem de Renault ile burada mücadele eden Daniel Ricciardo, tekrar Spielberg'e döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Riccardo: “Avusturya hem kısa hem de ilginç bir pist. İlk olarak dar virajlarla bağlanan uzun düzlükler, daha sonra hızlı ve pürüzsüz ikinci ve üçüncü sektör var. Bu pistte her şeyden biraz var, son yıllarda buradaki yarışlar çok ilginçti."

"Geçen yıl Spielberg'de iyi görünüyorduk. Bu yüzden geri döndüğüme sevindim. Yakında bir değil, iki yarışımız olacak. Geçen yılki yarış bize çok şey öğretti, şimdi bunu garantileme fırsatımız var."

"Şampiyonanın başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum ve kariyerimin bu bölümünü Renault ile en iyi şekilde bitirmek istiyorum."

"Onlara çok şey borçluyum ve mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmek için her şeyi yapacağım." dedi.