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Formula 1 / Belçika GP Haberler

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Spa'nın hızlı yapısı ve asfalt özelliğinin yağmurda sürüşü zorlaştırdığını düşünüyor.

Ricciardo: "Spa'nın yapısı, şartları daha kötü hale getirdi"

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, güvenlik aracı arkasında atılan birkaç turun ardından Spa yarışında dördüncü olmuştu.

Avustralyalı pilot, yarış hakkında şöyle konuştu: "Yarışın yapılamamasında kimsenin suçu yok ve asıl mesele bu. Yağmur iptalden sonra bile yağmaya devam etti. Sürekli yağdığı için pistteki çizgiler de kayboldu ve sürekli kızaklama meydana geldi. Görüş konusunda da çok ciddi sorunlar vardı."

"Bu nedenle cumartesi günkü sıralama turlarında elde ettiğim sonuçtan daha da memnunum çünkü onun sayesinde 4. sırada yer aldık. Fakat böyle bir yarıştan sonra hiçbir şeyi hak etmediğimiz de ortada."

"Hafızamda, görüşün bu hafta sonu olduğundan daha kötü olduğu başka bir yarış daha yok ve bu, bir güvenlik aracının arkasında olan şeydi. Eğer normal yarış hızında gitseydik, sprey örtüsü daha büyük olacağı için şartlar daha da kötüye gidecekti. Farklı pistlerde durum farklı olabilir ama Spa'da çok yüksek hızlara çıkılıyor, bu yüzden burada çok fazla sprey var."

"Buna ek olarak, asfalt özelliklerine de bağlı olan bir şey. Bu konuda profesyonel değilim ama bana öyle geliyor ki, burada su asfalt yüzeyinde birikiyor ve bu da bir başka ana faktör haline geliyor."

"Elbette taraftarlar için üzgünüm ama bizi hâlâ bu şekilde karşıladıklarını görmek çok güzeldi. En azından böyle bir yarış uzun süre hatırlanacak. Çılgınca bir gündü ve her şey çılgınca şartlar altında gerçekleşti. Neyse ki bu tür durumlar nadiren gerçekleşiyor."

McLaren pilotu Lando Norris, cumartesi günü üçüncü bölümde yaptığı kazanın ardından aracına hasar verdi ve vites kutusu değişikliğiyle beraber yarışa 15. başladı.

Norris şöyle konuştu: "Kimse normal bir yarış yapma şansına sahip değildi. Bu yüzden herkes eşit konumdaydı. Tabii ki yarışmayı isterdim çünkü ıslak zeminde aracımız çok hızlıydı. En azından puan kazanma şansımız olurdu."

"Taraftarlar ve genel olarak yarışı seyretmeye gelen herkes için üzücüydü. Ancak yapacak hiçbir şey yok. Pistteki görüş o kadar kötüydü ki tarif bile edemiyorum."

"Öndeki araç düzlükte spin atsaydı ya da durmuş olsaydı onu göremezdik. 5 metrelik mesafede bile görüş sıfırdı. Araçların kırmızı ışıkları dahi görünmüyordu. Genel olarak, her şey çok kötüydü."

"Bizler yarışçıyız ve yarışmak istiyoruz. Özellikle cumartesi olanlardan sonra durumu telafi etmek istiyordum. Diğer yanda yarışı bu koşullarda gerçekleştirmenin çok tehlikeli olduğunu da çok iyi anlıyoruz."

"Puan verilmesi gerektiğini de düşünmüyorum çünkü neredeyse hiç yarışmadık. Sadece bir güvenlik aracı arkasında gittik. Fakat birinci olsaydım ve çok puan kazansaydım, fikrimin tam tersi olurdu!"

"Daniel Riccardo, Ferrari sürücülerinden daha fazla puan aldığı için takımlar şampiyonasında öne geçsek de, yarış denilemeyecek böyle bir yarıştan sonra kimsenin puan almayı hak ettiğini düşünmüyorum."

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