Ricciardo, Spa'daki yarışta önde kalmak için zorlayacak

Renault'ya katıldığından beri en iyi sıralama sonucunu alan Avustralyalı pilot, yarınki yarışta amacının 12 puandan fazla kazanmak olduğunu söyledi. Aracının düzlük hızıyla iyi bir sonuç yakalayan Ricciardo, ilk üçe girdiği anda geriye düşmeyeceğine inandığını da belirtti.

Avustralyalı pilot açıklamalarında şunları söyledi: "Yarın için iyi bir başlangıç pozisyonuna sahibiz ve iyi bir düzlük hızımız var, bu yüzden yarışın başlangıcında öne geçmemiz için iyi bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum."

"Ve daha sonrasında eğer korumam gerekirse yerimi de koruyacağım. Planımız bu - startla beraber iyi yerlere gelmek ve ardından sonuna kadar zorlamak."

Son sıralama seansının ilk turları ardından üçüncü sıraya yerleşen Ricciardo'nun yerini koruması bekleniyordu, ancak Ricciardo'nun eski takım arkadaşı Max Verstappen, attığı son turla beraber Ricciardo'yu geride bıraktı.

Buna rağmen Avustralyalı pilot, hiçbir pişmanlığının olmadığını ve yarışta dördüncü başlamaktan dolayı daha fazla mutlu olamayacağını söyledi.

"Beni dördüncü yapan tur çok temiz bir turdu, hiçbir sorun yoktu ve hiçbir mazeretim yok. Elimizde olan buydu." diyen Ricciardo ekledi: "Yani bakın, Max'a karşı sadece bir sıra geri gitmek ve ikinci çizgide olmak beni gayet mutlu ediyor. Bu muazzam bir sonuç, ikinci çizgide olmak."

"Mercedes ve Red Bull, bize göre ikinci sektörde daha iyiler. Burası daha çok yere basma kuvvetine dayalı olan sektör, bu yüzden seans boyunca daha hızlı olduklarını düşünüyorum."

"Üçüncülüğü korumak gayet iyi olurdu, ancak Max'ın beni geçmesi ve hâlâ dördüncülüğü korumaktan dolayı gene de mutluyum."

Ricciardo, Renault'ya katıldığından beri podyuma çıkmadı ve takım patronu Cyril Abiteboul, Ricciardo takım ile podyuma çıkarsa bir dövme yaptırma sözünü vermişti.

Bu ihtimalin daha önce hiç olmadığı kadar yüksek olmasıyla beraber Ricciardo, Abiteboul'un dövmesinde özenli olacağını söyledi.

"Ona karşı gaddar olamam. O, çok iyi bir adam, bu yüzden ona karşı sert olmayacağım ancak bir şeyler ayarlayacağım."

Renault garajının diğer tarafında da işler gayet iyi gitti. Ricciardo'nun takım arkadaşı Esteban Ocon, sıralamalarda altıncı sırayı elde etti ve Fransız pilot, günü hakkında şunları söyledi: "Tüm hafta sonunu güçlü geçirdik."

"Aracı piste çıkardık ve Barcelona ile karşılaştırıldığında, aracın yol tutuşu kesinlikle daha iyiydi. Bu yüzden bu yarışa gelirken yaptığımız değişiklikler bize özgüven verdi. Pistte bu değişikliklerin çalıştığını gördük, bu yüzden daha sakin bir ruh haline sahibiz. İyi hissettiriyor, ben çok mutluyum."