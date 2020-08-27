Ricciardo, Spa'da daha güçlü olmalarını umuyor

Renault, İspanya'da bu yıl ilk kez puan almayı başaramamıştı. Oysa takımın cuma temposu oldukça iyi görünüyordu.

Daniel Ricciardo, Belçika GP öncesi verdiği demeçte bu hafta sonu daha güçlü olmayı umduklarını belirtti ve bazı analizler yaptıklarının altını çizdi.

İspanya'daki sorunlar hakkında konuşan Ricciardo, "İspanya'dan sonra bazı analizler yaptık, çünkü en azından ilk onda yer almayı bekliyorduk. Cuma günü en iyi beş araçtan biriydik ve üçüncü bölüme rahat şekilde kalacağımızı düşündük ve başaramadık. Çok yakındı ama kaçırdık. Bu yüzden baktığımız şeyler var. Ön kanat açısı gibi çeşitli şeylerle daha fazla zaman bulabilirdik ama kaybettik. Yine de tamamen takımı suçlayamam çünkü ben de zaman kaybettim."

"Koşullar biraz değişti ve cumartesi yanlış hatırlamıyorsam daha rüzgarlıydı. Bu hafta sonu öğrendiklerimizi uygulamaya çalışacağız" dedi.

Esteban Ocon ise son yarışların ardından gelişebileceği yerler olduğunu söyledi.

"Bu yıl şimdiye kadar bazı iyi anlarımız vardı ama kötü anlarımız da vardı. Genel anlamda daha fazlasını yapabileceğimizi düşünüyorum. Bence genel performansımızı biraz daha tutarlı hale getirmemiz gerekiyor. Şimdiye kadar bazı iyi ve güçlü yarışlar çıkardık."

"Şu anda geliştirmemiz gereken kilit noktanın sıralama turları performansı olduğunu düşünüyorum."

Nerede zaman kaybettiğiyle ilgili sorusuna Ocon, "Asla %100 değildir. Fark yaratan çok sayıda küçük ayrıntı var." yanıtını verdi.