Ricciardo: "Spa daha zorlu geçecek"

AlphaTauri, Macaristan'a geçirdiği yeni güncellemelere rağmen hafta sonundan bir kez daha puansız döndü.

Pistlere dönen Daniel Ricciardo Hungaroring'de iyi bir yarış çıkardı ve yarışı 13. sırada bitirdi.

Takım arkadaşı Yuki Tsunoda ise hayal kırıklığı dolu bir yarışla ancak 15. olabildi.

İki sürücü de bu hafta sonu yapılacak Belçika GP'nin daha da zor geçeceğini düşünüyorlar.

Ricciardo, Hungaroring'deki yarışı değerlendirirken şöyle dedi: "Macaristan'daki hafta sonu gayet iyiydi."

"Adrenalin ve gridde yer almak gibi pek çok şeyi çok özlediğimi fark ettim. Bunlar güçlü duygulardı."

"Hızımızın da fena olmadığını hissettim. Eğer startta arkadan darbe almasaydım, mücadelenin içerisinde olabilirdim."

"Bu süreçte aracın hasar görmemesi iyi oldu, böylece 70 turun hepsini attım ve sonunda fiziksel olarak gayet iyiydim."

"Pek çok şeyden memnundum, birkaç da hata yaptım! Yapılacak daha çok şey var."

Daniel Ricciardo, AlphaTauri AT04 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

34 yaşındaki Avustralyalı, Spa'da AT04'e geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyor.

"Arka arkaya iki yarışa çıkmak çok güzel."

"Başlangıç iyiydi ve birkaç gün sonra tekrar araca dönmek güzel olacak."

"Öğrenme sürecim hızlanıyor ve kendimi geliştiriyorum. Spa her zaman zorlu bir pist oldu ama en iyi pistlerden birisi olmaya devam ediyor."

"Hava durumu burada her zaman bir rol oynuyor fakat Macaristan'dan sonra oraya güvenle gidiyorum."

"İyimser olmak ama aynı zamanda iki ayağımı da yere basmak istiyorum çünkü öğrenecek çok şeyim var."

"Kolay bir yarış olmayacak fakat çok fazla tur atmak, eğlenmek ve Pazar günü puan almak istiyorum."

Tsunoda ise sözlerine şöyle başladı: "Bazı iyi adımlar attık ve olumlu şeyler de gördük ama araçtan en iyi şekilde yararlanamadık."

"Başlangıçta bazı pilotları geçtik ama bunun dışında benim için iyi bir yarış olmadı."

"Bundan ders çıkardık ve hemen tekrar yarışmak güzel olacak."

"Spa pistini seviyorum. En büyük zorluğumuz düzlüklerde mümkün olduğunca hızlı gitmek ve yüksek hızlı virajlarda yere basma gücü elde etmek için doğru ayarı bulmak olacak. Bu yüzden bizi zor bir yarış bekliyor."

"Bu bir sprint hafta sonu ama iki sıralama seansı olduğu için sabırsızlanıyorum."

"Sıralama seanslarını seviyorum ve Spa gibi harika bir pistte iki tane olması güzel olacak."

"Burada sıralama turlarına katılmak, hızlı bir lunapark trenindeymiş gibi hissetmenizi sağlıyor."