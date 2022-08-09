Ricciardo, sözleşmenin feshedilmesi için 21 milyon dolar istemiş
Daniel Ricciardo, McLaren ile olan Formula 1 anlaşmasının erken feshi karşılığında İngiliz ekipten yaklaşık 21 milyon dolar talep etti.
Daniel Ricciardo, 2022 sonunda McLaren'daki koltuğunu -büyük bir sürpriz olmadığı takdirde- vatandaşı Oscar Piastri'ye kaybedecek.
Görünüşe bakılırsa Ricciardo, gelecek yılın sonuna kadar devam edecek olan sözleşmesini feshetme hakkına sahip olan tek taraf.
Speedcafe.com'a göre birden fazla kaynak, Avustralyalı sürücünün sözleşmesinin feshedilmesi için istediği ücretin 21 milyon dolar olduğunu öne sürüyor. Fakat takımla yapılan görüşmelerde bu miktarın azalması bekleniyor.
Ayrıca Ricciardo gelecek sene bir koltuk garantilerse, alacağı maaşın aynı değerde McLaren'a iade edilmesi de muhtemel.
Örneğin Ricciardo 2023'te Alpine'den 10 milyon dolar maaş alırsa, McLaren'dan alacağı tazminatın 10 milyon dolarını geri vermesi gerekecek.
Fakat McLaren'ın ödeyeceği ücret, Ricciardo'nun tazminatıyla da sınırlı kalmayacak. Buna göre Piastri'nin Alpine ile olan davasını kaybetmesi ve olası bir tazminat ödemesi halinde ortaya çıkacak ücreti de yine McLaren'ın üstlenmesi gerekecek.
Olası tazminatın 15 milyon dolarlık bir rakama denk geleceği konuşulurken, böylelikle Piastri'nin gelişi McLaren'a 30 milyon veya üzerinde bir rakama patlayacak.
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