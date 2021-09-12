Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

İkinci cepten start alan Ricciardo, pole pozisyonundaki Max Verstappen'den daha iyi bir start alarak ilk viraja gelinirken liderliği eline geçirdi ve yarışın ilk bölümünde Red Bull pilotunu arkasında tutmayı başardı.

İlk pit stopların ardından ise Verstappen ve Lewis Hamilton arasında temas yaşandı. Yaşanan temasın ardından bu ikili yarışa veda ettiler. Bu kazadan dolayı güvenlik aracı piste girdi. Ricciardo, güvenlik aracının arkasında da liderdi.

Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından yarışın ikinci bölümünde de hatasız bir sürüş çıkaran Ricciardo, İtalya GP'de damalı bayrağı ilk gören pilot oldu ve McLaren'a 2012 Brezilya Grand Prix'sinden bu yana aldığı ilk galibiyeti getirdi.

Lando Norris ise ikinci oldu. Böylelikle McLaren 2010 Kanada Grand Prix'sinden bu yana ilk defa duble yapmış oldu.

Yarışın ardından galibiyeti hakkında konuşan Ricciardo, cuma günü iyi bir şeyler yaşanacağını hissettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Dün benim için iyi geçti ve dürüst olmak gerekirse, startta liderliği alsak bile bütün yarışı ilk sırada geçirmemizin garantisi olmadığını biliyordum."

"İlk bölümde yarışımız açıldı ve mega hızlı olduğumuzu düşünmüyorum ama hızımız Max'ı hemen arkamızda tutmak için yeterliydi."

"Sonrasında güvenlik araçları çıktı, şu ve bu yaşandı ama ilk turdan itibaren lider olmayı hiçbirimizin beklemediğini düşünüyorum."

"Cuma günü bir şeyler hissediyordum, iyi bir şeylerin geleceğini biliyordum diyelim."

Ricciardo ardından, bütün sene hız sakladığıyla alakalı şaka yaptı ve şunları ekledi: "Sadece bütün sene hız saklıyordum! Hepsi bu kadardı. Yani 3, 4 ve 5. olmuştuk, gidip yarışı da kazanabilirdiniz ve ben de bunu yaptım."

"Elbette yaz arası iyiydi, kendimi yeniledim ve son 3 haftadır daha iyi hissediyorum. Sadece kazanmak değil ama ilk iki sırayı almak çılgınca. McLaren için ilk iki sırayı almayı bırakın, podyumda olmak bile çılgınca. Yani bu Team Papaya için."

"İlk defa söyleyecek bir şey bulamıyorum."