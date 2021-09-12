Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / İtalya'da günün pilotu Ricciardo!
Formula 1 / İtalya GP Haberler

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

Ekleyen:

İtalya GP'de galibiyete uzanarak McLaren'a 2012'den bu yana ilk galibyetini getiren Daniel Ricciardo, yarışı hakkında konuştu ve "ilk defa söyleyecek bir şey bulamadığını" ifade etti.

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

İkinci cepten start alan Ricciardo, pole pozisyonundaki Max Verstappen'den daha iyi bir start alarak ilk viraja gelinirken liderliği eline geçirdi ve yarışın ilk bölümünde Red Bull pilotunu arkasında tutmayı başardı. 

İlk pit stopların ardından ise Verstappen ve Lewis Hamilton arasında temas yaşandı. Yaşanan temasın ardından bu ikili yarışa veda ettiler. Bu kazadan dolayı güvenlik aracı piste girdi. Ricciardo, güvenlik aracının arkasında da liderdi. 

Güvenlik aracının içeri girmesinin ardından yarışın ikinci bölümünde de hatasız bir sürüş çıkaran Ricciardo, İtalya GP'de damalı bayrağı ilk gören pilot oldu ve McLaren'a 2012 Brezilya Grand Prix'sinden bu yana aldığı ilk galibiyeti getirdi. 

Lando Norris ise ikinci oldu. Böylelikle McLaren 2010 Kanada Grand Prix'sinden bu yana ilk defa duble yapmış oldu. 

Yarışın ardından galibiyeti hakkında konuşan Ricciardo, cuma günü iyi bir şeyler yaşanacağını hissettiğini belirtti ve şunları söyledi: "Dün benim için iyi geçti ve dürüst olmak gerekirse, startta liderliği alsak bile bütün yarışı ilk sırada geçirmemizin garantisi olmadığını biliyordum."

"İlk bölümde yarışımız açıldı ve mega hızlı olduğumuzu düşünmüyorum ama hızımız Max'ı hemen arkamızda tutmak için yeterliydi."

"Sonrasında güvenlik araçları çıktı, şu ve bu yaşandı ama ilk turdan itibaren lider olmayı hiçbirimizin beklemediğini düşünüyorum."

"Cuma günü bir şeyler hissediyordum, iyi bir şeylerin geleceğini biliyordum diyelim." 

Ricciardo ardından, bütün sene hız sakladığıyla alakalı şaka yaptı ve şunları ekledi: "Sadece bütün sene hız saklıyordum! Hepsi bu kadardı. Yani 3, 4 ve 5. olmuştuk, gidip yarışı da kazanabilirdiniz ve ben de bunu yaptım."

"Elbette yaz arası iyiydi, kendimi yeniledim ve son 3 haftadır daha iyi hissediyorum. Sadece kazanmak değil ama ilk iki sırayı almak çılgınca. McLaren için ilk iki sırayı almayı bırakın, podyumda olmak bile çılgınca. Yani bu Team Papaya için."

"İlk defa söyleyecek bir şey bulamıyorum." 

paylaşım
yorumlar
İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

Önceki haber

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

47 dk
2
Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

1 s
3
Formula 1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

1 s
4
Formula 1

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

18 dk
5
Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

9 s
Son Haberler
Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"
F1

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

4dk
İtalya'da günün pilotu Ricciardo!
F1

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

18dk
İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!
F1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

47dk
Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
F1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

1 s
Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
F1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

1 s
Son Videolar
F1 2021 İtalya GP Start Gridi 01:05
Formula 1
21 s

F1 2021 İtalya GP Start Gridi

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak 00:46
Formula 1
9 Eyl 2021

AlphaTauri, 2022'de de Gasly ve Tsunoda ile yarışacak

Hollanda GP grid pozisyonları 01:05
Formula 1
4 Eyl 2021

Hollanda GP grid pozisyonları

F1 Fast Facts: Hollanda GP 01:57
Formula 1
3 Eyl 2021

F1 Fast Facts: Hollanda GP

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi 15:49
Formula 1
3 Eyl 2021

Yağmur lastikleri, kızaklama & daha fazlası | 2021 Belçika GP Mercedes F1 Yarış Değerlendirmesi

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Hamilton, Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırmış İtalya GP
Formula 1

Hamilton, Red Bull'un son bölümde aniden tempo bulmasına şaşırmış

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu Zandvoort
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Hollanda'da zafer Heinrich'in, Ayhancan 4. oldu

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu
Porsche Supercup

Porsche Supercup Zandvoort: Heinrich pole'de, Ayhancan üçüncü oldu

Çok Okunanlar Bugün

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Formula 1 Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor
Formula 1 Formula 1

Mercedes, VW'nin F1'e gelmesi için MGU-H'nin kaldırılmasına sıcak bakıyor

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!
Formula 1 Formula 1

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı
Formula 1 Formula 1

Hamilton, startta yavaş kalmasına neden olan 2mm'lik hatasını açıkladı

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Sprint sıralama yarışını Bottas kazandı, Verstappen pole pozisyonunu aldı!

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "McLaren galibiyet alarak ortalığı sallayabilir"

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Böyle bir sonuç almayı asla beklemiyorduk"

Son Haberler

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: "Söyleyecek bir şey bulamıyorum"

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!
Formula 1 Formula 1

İtalya'da günün pilotu Ricciardo!

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!
Formula 1 Formula 1

İtalya GP: Ricciardo ve McLaren yıllar sonra kazandı, Verstappen-Hamilton çarpıştı!

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!
Formula 1 Formula 1

Şampiyonluk mücadelesi veren Verstappen ve Hamilton kaza yaptılar!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.