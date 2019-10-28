Ricciardo sonuçtan memnun

Daniel Ricciardo zorlu sıralama turlarını 13. sırada tamamlamıştı ancak yarışta iyi bir performans ortaya koyarak sekizinci sırada finiş gördü.

Avustralyalı pilot, Japonya'da kaybettikleri puanların silinmesinin ardından takımın kenetlendiğini ve bu hafta sonu iyi bir iş yaptığını söyledi.

"Evet, tatmin oldum. Son turlarda Perez ile yedinci sıra için savaştım. Daha yeni lastiklerin avantajına sahiptim, ancak aracı düzlüklerde çok hızlıydı ve frenlerle ilgili herhangi bir sorunu yoktu. Zorlamaya karar verdiğim turların birinde çok yaklaştık, ancak daha fazlası yoktu, çok geç frenlendi ve geçişi yapamadım."

"Frenleri mükemmel çalıştı, bu yüzden daha geç fren yapmayı denemek zorundaydım. Bunun riskli olduğunu biliyordum, ama denemeye karar verdim."

"Perez’in önüne geçememek üzücü, ama sert lastiklerle çok uzun bir bölüm attığıma çok sevindim. Bu puanları kazanmama yardım etti."

"Bizim için kolay bir hafta değildi, ancak takımın durumu idare etme şeklinden memnun kaldım. Bu yıl birçok kez, koşullar bizim aleyhimizde gelişti ve bu bizi bazen olumsuz etkiledi. Bu beni endişelendiriyordu. Ancak takım toplandı ve bu hafta sonu yine rekabetçiydik."

"Cyril Abiteboul, Japonya Grand Prix'sinden sonra çok değişti. Şirketin kendisi de çok değişti, ama yine çok güçlüyüz. Önümüze baktık, savaşı kabul ettik ve bu bizi daha da güçlü kıldı."