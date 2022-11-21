Ricciardo, son yarışından puanla ayrıldığı için rahatlamış hissediyor

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McLaren'daki son yarışına üç sıra grid cezası nedeniyle 13. sırada başlayan ve ilk turlarda pek iyi bir tempo tutturamayan Ricciardo, tek pit stratejisinin meyvesini damalı bayrağı dokuzuncu sırada görerek toplamayı başardı.

Yarışı hakkında konuşan Ricciardo, sezonu ve McLaren günlerini puanla kapatmaktan ötürü rahatladığını itiraf ediyor.

Ricciardo, "Sezon bittiği için mutluyum, ayrıca biraz rahatladığımı da söyleyebilirim, nitekim sezonu Brezilya'daki gibi kötü bir şekilde kapatmadık. Damalı bayrağı görebildiğim ve puan alabildiğim için sezonu huzur içinde tamamlıyorum."

"Geleceğin bana neler getireceğini bilmiyorum, eğer bu kariyerimin son yarışıysa hiç olmazsa Vettel ile mücadele edebildiğim için mutluyum. Dediğim gibi, rahatlamış durumdayım."

"Duygusal davranmamak için çaba sarf ettim, çünkü henüz kesin olarak hiçbir şey bitmiş değil. Belki öyle, belki değil. Duygularla, nostaljiyle ve tüm bu şeylerle fazla meşgul olmak istemedim. Sadece önümdeki 58 turluk yarışa odaklanmaya çalıştım." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Gelecek sezon için bir koltuğu olmayan, ancak başka serilerde yarışmayı da düşünmeyen Ricciardo, 2024 sezonunda F1'e dönmeyi hedefliyor.

Bunun için rekabetçi takımlarla iyi bağlar kurmak isteyen Ricciardo'nun eski takımı Red Bull'a üçüncü pilot olarak dönmesi bekleniyor, hatta Cuma günü Red Bull danışmanı Helmut Marko da katıldığı bir programda bunu ağzından kaçırdı.

Red Bull ile görüşmelerin ne durumda olduğu sorulan Ricciardo, "Anlaşmaya oldukça yakınız. Öngörülemeyen bir şey olmadığı sürece önümüzdeki yıl Red Bull'da olacağımı açıkça söyleyebilirim.

"Tüm sezon padokta yer almayacağım, başka bir takımda olsaydım da durum değişmeyecekti. Eğer sezon boyunca seyahat etmeye devam etseydim, bu yarışmaya devam ettiğim için olurdu."

"Dolayısıyla F1'de olmak istediğimi ancak kişisel olarak seyahat etmekten ve genel olarak her şeyden uzaklaşmak istediğimi de takıma bildirdim."

Bazı yarışlarda sahada olacağım, örneğin kesinlikle kendimi Las Vegas'taki yarışa davet edeceğim, herhangi bir takım beni istemese bile Vegas'ta olacağım. Bunun yanı sıra Avustralya gibi bazı yarışlar kesinlikle çok önemli."

"Ayrıca ticari açıdan da önemli ortaklara sahibim, bu nedenle bir elin parmaklarından az olmayacak, bir düzineden de çok olmayacak şekilde yarışlarda olacağım." dedi.