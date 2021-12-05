Ricciardo son turunda araca hasar verdiği için üzgün

Son üç yarıştan puan almayı başaramayan Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan'da gerçekleştirilen sıralama turlarında son bölüme kalmayı başaramadı.

Bunda Avustralyalı pilotun, son zaman turunda kerbe çıkıp, tabana hasar vermesinin büyük payı vardı.

Ricciardo, seansın ardından gününü şöyle yorumladı: "Aracımız bugün gayet hızlıydı fakat kerblerden birini çıkarak aracın taban kısmına hasar verdim. Sürtünme arttı ve bu da çok fazla zaman kaybetmeme neden oldu."

"Üzücü çünkü hızımız 11. sıradan daha yüksek pozisyonlar için savaşmamız için yeterliydi fakat bunu yapamadık ve daha geriden başlıyoruz."

"Bence sıralama turları öncesinde doğru ayarları bulmayı başardık, bu açıdan çok rahattım ve iyi bir hızda gidiyordum. Bu nedenle şansımın yaver gitmediğini düşünüyorum."

Ricciardo, eğer kerblerde araca hasar vermeseydi, son bölümde çok güçlü olabileceğini düşünüyor.

Ricciardo, "Son turumda araca kerblerde hasar verdik ve bunun ardından taban düzlüklerde yere sürtüyordu."

"Bu yüzden vakit kaybettim, yani bana çok fazla zamana mâl oldu. Şu anda kendimi şanssız hissetmekten alıkoyamıyorum. Bu gerçekten sinir bozucu bir durum."

"Bu olay olmasa kolayca üçüncü bölüme kalabilirdik ve bence bunu yapacak hızımız da vardı. Dediğim gibi üçüncü antrenmanda bazı iyi ayar değişiklikleri yaptık ve araç iyi görünüyordu."

"Bu yüzden olayla ilgili sorumluluk alacağım. Orada, öyle görünüyor ki kerbleri biraz fazla kullanmaya çalıştım, gerçekten çok küçük bir şeydi... Bunun bana bu kadar çok zarar vermesi can acıtıcı."

"Takımdaki herkes için hayal kırıklığı yaşıyorum çünkü gerçekten çok iyi bir adım atmıştık ve bence üçüncü bölümde çok ama çok rekabetçi olurduk." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Fotoğraf: Erik Junius