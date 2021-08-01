Ricciardo: ''Son tur, tüm gün attığım en temiz turdu''

Ricciardo, bu sezon McLaren'a geçmesinin ardından hâlâ tamamen güçlü performanslar sergileyemiyor ve Macaristan'daki sıralama turlarında da takım arkadaşı Lando Norris sıralama turlarının üçüncü bölümüne çıkarken, Avustralyalı pilot Sebastian Vettel'in 0.08 saniye arkasında kalarak ikinci bölümde elendi.

McLaren pilotu sıralama turları seansında araçtan zaman çıkarmanın zor olduğunu fakat seans boyunca deneyim kazanmaya çalıştığını söyledi.

Ricciardo aynı zamanda ikinci bölümde attığı son turun gün boyunca attığı en temiz tur olduğunu fakat bunun üçüncü bölüme yeterli olmadığını da ekledi.

''Araçtan zaman çıkarmaya çalışmak kesinlikle zordu. Bazı küçük hatalar yaptığımı düşünüyorum ancak bu deneme eksikliğinden dolayı değil. Bence hâlâ araçta genel olarak eksikliğim var.''

''Aynı zamanda hâlâ bazen çok tahmin edilemez durumlar da yaşıyorum. Ancak kesinlikle daha fazlasını deneyimlemeye ve kerblerde daha çok aksiyon almaya çalışıyorum.''

''Son tur kesinlikle tüm gün boyunca attığım en temiz turdu. Görüldüğü üzere yine de üçüncü bölümü kaçırdım.''

''Yani, ilk altı ay az çok benim için zorlu geçti. Ancak belki de yarın serbest lastik seçimine sahip olmak bizim için bir şey ifade eder.''

''Buna bakıp iyi bir gün oldu demek istemiyorum çünkü üçüncü bölümde olmak istiyordum.''

''Vettel'le aramdaki farka üzüldüm. Bu sanırım 0.08 saniye gibi bir şeydi. Aynı zamanda düzgün bir tur attığımı da düşünmüştüm. Şu anda yapabildiğim şey bu ve üçüncü bölüm için yeterli değil.''

Ricciardo aynı zamanda bir hız taşıma problemi olduğundan ve bu konunun zor olduğundan da bahsetti ve şu ifadeleri kullandı: ''Hız taşıma problemi vardı ancak bu da bir hız taşıma yöntemidir.''

''Bu zor, gerçekten zor. Çünkü viraja odaklanmak gerekiyor. Tabii ki bu esnada hissetmeniz gereken çok şey var, araçta özgüvenli olmalısınız ve hızınızı taşıyabilmesiniz.''

''Tabii ki hâlâ eksik kaldığım noktalar var. Hız taşıma da bu alanlardan biri gibi görünüyor.''

Pist düzeni hakkında da konuşan Avustralyalı pilot, kendisi için tutarlı bir düzen olmadığını söyledi.

''Dürüst olmak gerekirse beşinci viraj oldukça uzun bir viraj ve biraz da zayıf bir viraj. Ancak sondan ikinci viraj olan 13. viraj benim için biraz güçlü bir viraj. Yani pist her zaman tutarlı değil. Bu henüz çözmeye çalıştığım bir yapboz gibi.''

Ricciardo ikinci bölümde elenmesinin ardından yarınki yarış için lastik seçiminde serbest olacak ve bunun onun için iyi olup olmayacağı sorulduğunda, bunu yarıştan sonra göreceklerini dile getirdi.

''Üzülsek de bu bizim için iyi olabilir ancak Cumartesi günlerinde serbest lastik seçimi kazanmak için çalışmıyorum.''

''Belki de yarıştan sonra bunun işe yaradığını söylerim. Ancak amacım kesinlikle bugün üçüncü bölümde olmaktı.''

Yaz arasında neler yapacağı sorulan Avustralyalı pilot, kendini yenilemeye çalışacağını anlattı.

''Bu yıl bazı iyi hafta sonlarım oldu. Çok çalıştım ve kararlıydım ancak bazı yerlerde takılı kaldım. Sanırım bu hafta sonundan sonra biraz yenileneceğim, soğuk bira içeceğim ve dört tekerlekli araçları birkaç haftalığına unutacağım.''