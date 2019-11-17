Ricciardo: "Son bölüme kalamamak felaket değil"

Renault pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarında son bölüme kalmayı sadece 0.045 saniye ile kaçırdı ve yarışa Charles Leclerc'in cezasıyla 11. sıradan başlayacak.

Son yarışlarda güçlü bir görüntü çizen Ricciardo, sonucu "felaket" olarak yorumlamıyor.

"Orta grup gerçekten çok yakın, bugün sadece bir istisna değil. Tur kısa, çok fazla viraj yok ve durum bu. Bugün mükemmel değildi ama mücadelenin yakın olmasını seviyorum. İkinci bölümdeki son turumda biraz zorlandım, lastiklerim biraz fazla ısındı ama durum bu."

"Elbette üçüncü bölüme kalmak isterdik, ama bugün felaket değil ve yarış beni heyecanlandırıyor."

"Şimdi lastik seçiminde özgürüz ve önümüzde yükselip, bazı puanlar almak için fırsatlar olacağını düşünüyorum."

Ricciardo yarış için tek pit stop stratejisini seçeceklerini işaret etti.

"Hedefimiz her zaman Q3'e kalmak ve bunu her zaman başarabileceğimize inanıyoruz. Bugünün yakın olacağını biliyordum ve son bölüme kalmayı ufak bir farkla kaçırdık. Ama şimdi lastik seçiminde özgürüz ve Leclerc sayesinde bir sıra kazandık. Teşekkürler Leclerc! Onun sayesinde temiz taraftayız (gülüyor)."

"Ne kadar az pit stop yaparsak o kadar iyi ama belki de çift pit stop da hızlıdır. Ne olursa olsun elimden geleni yapacağım. Göreceğiz."

"Etrafımıza bakarsak Haas yarışlarda genellikle lastikleri çalıştırmakta o kadar da güçlü olmadı. Bugün ikisi de çok iyi bir performans sergiledi ama belki de yarın bu tür bir orta grupta mücadele çok daha ilginç olabilir. Bu yüzden olabildiğince uzun süre pistte kalmak iyi olabilir. Fakat şimdilik herhangi strateji seçmedik."