Ricciardo, "Son altı ay istediğim gibi geçmedi."

"Son altı ayda yaşananlar göz önüne alındığında da bu molaya ihtiyacım var. Ancak sezon harika gitse bile, güç kazanmak adına bir arar vermem gerekecekti."

"Günümüzde Formula 1'deki program çok yoğun."

"Hafta sonları, otellerde bile taraftarlar sizi bekliyor, bu yüzden birkaç haftalığına yarış pistlerinden uzaklaşmak harika."

"İki haftalık aranın ardından, tatilden bıktığımı hissetmeye başlıyorum ve doğal olarak işe geri dönme arzum başlıyor."

"Bu süreçte arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, bira içiyorum, eğleniyorum ve bir noktada geri dönmenin vaktinin geldiğini anlıyorum."

"Bu, yaklaşık on dört gün içinde yaşadığım ğ doğal bir döngü." dedi.