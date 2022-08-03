Ricciardo: "Son altı ay istediğim gibi geçmedi"
McLaren pilotu Daniel Ricciardo, yılın ilk yarısının kendisi için kolay geçmediğinin farkında.
Daniel Ricciardo, bu yıl şimdiye kadar sezonun hayal kırıklıklarından birisi oldu ve beklenen performansın çok altında kaldı.
Avustralyalı pilot zaman zaman iyi yarışlar çıkarsa da, genellikle Lando Norris seviyesinde değil ve performansıyla taraftarları hayal kırıklığına uğrattı.
Ricciardo'nun geleceği son haftalarda ciddi tartışma konusu olurken, hemen hemen her hafta sonu yoğun eleştiriler alıyor.
Puansız geçen Macaristan GP sonrası konuşan Ricciardo, son altı ayın kendisi için iyi geçmediğini ve yaz arasının doğru zamanda geldiğini dile getirdi.
Ricciardo, "Son altı ay istediğim gibi geçmedi."
"Son altı ayda yaşananlar göz önüne alındığında da bu molaya ihtiyacım var. Ancak sezon harika gitse bile, güç kazanmak adına bir arar vermem gerekecekti."
"Günümüzde Formula 1'deki program çok yoğun."
"Hafta sonları, otellerde bile taraftarlar sizi bekliyor, bu yüzden birkaç haftalığına yarış pistlerinden uzaklaşmak harika."
"İki haftalık aranın ardından, tatilden bıktığımı hissetmeye başlıyorum ve doğal olarak işe geri dönme arzum başlıyor."
"Bu süreçte arkadaşlarımla vakit geçiriyorum, bira içiyorum, eğleniyorum ve bir noktada geri dönmenin vaktinin geldiğini anlıyorum."
"Bu, yaklaşık on dört gün içinde yaşadığım ğ doğal bir döngü." dedi.
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