Ricciardo: "Monza'da, aklımda yarışı kazanmaktan başka bir şey yoktu"

Avustralyalı, geçtiğimiz hafta sonu Monza'da takım arkadaşı Lando Norris ile duble yaparak, McLaren'a 2012'den bu yana ilk zaferini getirdi.

McLaren'ın Woking fabrikasına dönüşünde konuşan Ricciardo, Cuma günkü sıralamada, ilk üç sırayı kaçırdıktan sonraki öfkesinin, yönlendirmesi gereken çok büyük bir şeye dönüştüğünü anlattı.

Ricciardo, "Sıralamadan sonra çok kötüydüm."

"İçimde bir yerde: 'Artık böyle bir durumda olmak istemiyorum... Kazanmak istiyorum, o kazanan adam olmak istiyorum.' diye düşünüyordum. Bu kadar yakın olmak, beni her şeyden daha fazla etkiledi."

"Sıralama tabii ki de iyiydi ve takım: 'İyi bir seanstı, mutlu olmalısın.' diyordu. Öyle olduğunu da taktir ediyorum, bu yıla kıyasla iyi bir sıralamaydı. Ancak içimdeki rekabetçi ortaya çıktı."

"Açıklayamam bile. İçimde bir şeyler yanıyor gibiydi ve 'hayır, bu yeteri kadar iyi değil' diyordum."

"Hafta sonu boyunca, başka bir bakış açısıyla bakamadım. Şimdi kazandığım için söylemesi kolay geliyor. Ancak, özellikle Cuma akşamı gözüme perde inmişti ve yapmam gerekene odaklanmıştım."

Daniel Ricciardo and Lando Norris celebrate their Monza 1-2 at Woking with McLaren team members

Photo by: McLaren