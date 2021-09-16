Ricciardo: "Monza'da, aklımda yarışı kazanmaktan başka bir şey yoktu"

Avustralyalı, geçtiğimiz hafta sonu Monza'da takım arkadaşı Lando Norris ile duble yaparak, McLaren'a 2012'den bu yana ilk zaferini getirdi.

McLaren'ın Woking fabrikasına dönüşünde konuşan Ricciardo, Cuma günkü sıralamada, ilk üç sırayı kaçırdıktan sonraki öfkesinin, yönlendirmesi gereken çok büyük bir şeye dönüştüğünü anlattı.

Ricciardo, "Sıralamadan sonra çok kötüydüm."

"İçimde bir yerde: 'Artık böyle bir durumda olmak istemiyorum... Kazanmak istiyorum, o kazanan adam olmak istiyorum.' diye düşünüyordum. Bu kadar yakın olmak, beni her şeyden daha fazla etkiledi."

"Sıralama tabii ki de iyiydi ve takım: 'İyi bir seanstı, mutlu olmalısın.' diyordu. Öyle olduğunu da taktir ediyorum, bu yıla kıyasla iyi bir sıralamaydı. Ancak içimdeki rekabetçi ortaya çıktı."

"Açıklayamam bile. İçimde bir şeyler yanıyor gibiydi ve 'hayır, bu yeteri kadar iyi değil' diyordum."

"Hafta sonu boyunca, başka bir bakış açısıyla bakamadım. Şimdi kazandığım için söylemesi kolay geliyor. Ancak, özellikle Cuma akşamı gözüme perde inmişti ve yapmam gerekene odaklanmıştım."

Daniel Ricciardo and Lando Norris celebrate their Monza 1-2 at Woking with McLaren team members Photo by: McLaren

Ricciardo kendisini kaplayan hissin, 2014'te Red Bull'da takım arkadaşı Sebastian Vettel'i geride bırakarak yaşadığı büyük çıkışa benzer olduğunu söyledi.

Ricciardo, "Yarış hafta sonlarında kesinlikle özgüvenimi korudum ve etkili oldu, ama bu seviyede değildi."

"Bu, umuyorum ki herkesin anlayabildiği bir şey değildir, çünkü biraz ilkel bir his. Ancak, ben de bu yüzden yapıyorum."

"Bunu sadece kamerada havalı olmak için söylemiyorum. Bu gerçekten de benim, ortaya çıktığı zaman çok güçlü olan, diğer tarafım."

"Büyük çıkış diye adlandırılabilecek yılım, 2014 gibiydi. O zamanlarda, bu duygularımı pist üzerinde gösterme şansım oldu. Bu nedenle, benim için çok güçlü bir hale geldi." dedi.

Ricciardo, bu hisler kendisine İtalya'da galibiyeti almasına yardım etse de, bir daha bu duygulara sahip olmadan da başarılar elde edebileceğinin farkında.

Ricciardo, "Öyle inanıyorum. Yukarıda olmak istiyorum çünkü içimde bir rekabetçi var, bunu seviyorum. İçimdeki bu ateşi seviyorum. Biraz öfkeliyim, bu his hoşuma gidiyor. Beni canlı hissettiriyor ve bu iyi bir öfke."

"Bu öfkeden çok fazla enerji alıyorum. Ancak bu hafta sonundan sonra, içimden çıkarmak için sürekli o hisse sahip olmam gerektiğini düşünmüyorum."

"Bence, bu hafta sonundan ve takımdan çok fazla güven kazandım. Bence, çoğu beni destekledi ve başından beri bana inandı."

"Yarış sadece bunu herkese kanıtlamış oldu. Bu yüzden takım olarak ilerlerken, oldukça öz güvenli olabiliriz." diye ekledi.

Çeviren: Aybike Simay Erden