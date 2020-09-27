Ricciardo: "Zaman cezası beni gaza getirdi"

Sochi'de Ricciardo, takım arkadaşı Esteban Ocon'u geçtiği sırada, ikinci viraja girerken dışarı taştı ve FIA'nın polistiren plakalar arkasından düzenlediği yolu takip etmediği için, hakemler tarafından beş saniyelik zaman cezasına çarptırıldı.

Yarış mühendisi Karel Loos tarafından kendisine bu bilgi iletildiğinde Ricciardo, takım telsizinden özür diledi ve daha hızlı sürerek hatasını telafi edeceğini söyledi.

Avusturalyalı pilot yarışı beşinci sırada tamamladı ve altıncı sırada bulunan Charles Leclerc ile olan fark, zaman cezasının çok üzerindeydi.

Bu sonuçla beraber Ricciardo, önceki üç yarışta aldığı iki dördüncülük ve bir altıncılığın yanına beşinciliği de ekleyerek güçlü formunu devam ettirdi.

Ricciardo, "Bunun sonucu gayet iyiydi diyebilirim. Ancak bu yolda birkaç kasis vardı, gerçek anlamıyla bile!"

"Bu yüzden ikinci virajda dışarı taştığım için beş saniyelik zaman cezası aldım ve bu zamanı telafi etmem gerekiyordu. Ancak sonunda yapabildik. Bence en iyi sonucumuz beşincilik olabilirdi ve bunu da yaptık. Kendim için işleri biraz zorlaştırdım ama sorun yok."

"Start gayet iyiydi, kalkışta araç son birkaç starttır aynı bir roket gibi. Bu da gayet iyi bir şey. Benim tarafımdan bazı zamanlar hatalar oldu, ancak telafi ettiğimi düşünüyorum."

Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images Daniel Ricciardo, Renault F1 Team R.S.20, pit stop Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Aldığı cezanın kendisine iletildiğinde verdiği pozitif tepki hakkında soruları cevaplayan Ricciardo, cezayı almaktan korktuğunu kabul etti.

Ricciardo, "Tüm sorumluluğu kendi üzerime aldım. Lastiklerimi kilitledim ve dışarı taştım, sonrasında da kendi kendime 'muhtemelen ceza alacağım' dedim."

"Bu yüzden Karel bana bu haberi verdiğinde sanırım çoktan bunu kabullenmiştim. Ve bu cezayı ortadan kaldırmak için tek yöntemin daha hızlı gitmek ve arkamdaki Leclerc'e fark açmak olduğunu biliyordum."

"Sonradan dönüp baktığımda bu aslında gayet iyi bir şeydi, beni biraz gaza getirdi ve ben de buna göre ilerledim. Bence gayet güzeldi. Sanırım bunun beni etkilemesini guru meselesi haline getirdim. Ve bence ondan sonrasında da gayet iyi bir yarış çıkardık."