Ricciardo: “Sıralamalarda hayal kırıklığına uğruyorum’’

Formula 1’in 3. yarışında geleceğiyle ilgili sorularla karşılaşan Avustralyalı sürücü, F1 2024 sezonuna zor başlangıç yaptı.

Formula 1’in 6. ayağı için Miami’ye gelindiğinde, Ricciardo’nun yerine başka bir pilotun geçeceği hakkındaki söylentilerin yanlış olduğu ortaya çıksa da, Ricciardo’nun üstündeki baskı henüz ortadan kalkmış değil.

Miami sprint yarışında dördüncü sırada yer alan Ricciardo, 100 kilometrelik mesafe içerisinde pozisyonunu korudu. Böylelikle, Avustralyalı pilot, 8 kere grand prix zaferi kazandıran o yeteneğinin hala orada olduğunu gösterdi. Ancak Miami GP’sinde hayal kırıklığı yaratan sıralama turunda Ricciardo, Miami Grand Prix’ine 18. sıradan başladı.

Imola GP’de Q3’e kalmayı başaran Ricciardo, kötü start alarak yarışı 13. sırada bitirdi. Geçen hafta sonu Monako GP’sinde Ricciardo’nun ruh hali iyiydi ancak Q2’de elenerek yarışa 13. sıradan başladı.

Monako yarışında geçiş mümkün olmadığı için, - pazar günü yarışta toplam sadece 4 geçiş oldu - Ricciardo’nun cumartesi günü olan performansı yarıştaki sonucunu belirlemiş oldu.

Monako’daki cumartesi günü olan performansı hakkında Ricciardo, “Sıralama turuna başlarken kendimi iyi hissettim.”

“2 yıl önce Monako’da McLaren ile daha çok zorlanmıştım.’’

Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01 Fotoğraf: Red Bull Content Pool

“Bu yıl kendimi çok daha iyi hissettim fakat çıkan sonuç o kadar da iyi değil.’’ dedi.



Daniel Ricciardo, Suudi Arabistan GP’deki Q2 seansında lastikleri kontrol etmekte zorlanmıştı ve Monako’da da aynı durumu yaşadı. Ancak lastiklerle ilgili bir sorun yaşadığını kabul etse de, bu sorunun arkasına saklanmak istemiyor.

“Sadece ‘hey lastikler böyle ve şöyle’ gibi davranmak istemiyorum. Kendime iyice bakıp neyi kaçırdığımı görmek ve denemek istiyorum.’’

“Aracın bana nasıl yardım edeceğine bakacağız. Sinir bozucu olan şey, iyi performans sergileyebilmem ancak bunun nadiren olması.’’

“Bu noktada kendime kızıyorum. Neden haftalarca tutarlı bir şekilde Q3’e kalamadığımı anlamaya çalışıyorum’’

Bu sene RB aracına ‘konforlu’ yorumu yapılırken RB ekibi, aracın Ricciardo’nun yönlendirmesine uyarak çalıştığını kabul etti.

Avustralyalı pilot Ricciardo, bunun sadece hem kendisi hem de takım arkadaşı Yuki Tsunoda için işe yarayacak farklı bir yön olduğunu öne sürdü.

Şu an için Sürücüler Şampiyonası’nda Ricciardo 5 puanla 14. sırada yer alırken, takım arkadaşı Tsunoda 19 puana sahip. Sekiz yarıştan sonra, iki sürücünün toplam puanı RB’yi Takımlar Şampiyonası’nda 6. sırada bırakıyor.

Rümeysa Öztürk