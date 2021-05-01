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Formula 1 / Portekiz GP Haberler

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesinin ardından hayal kırıklığı yaşıyor.

Ricciardo, sıralama turlarının ilk bölümünde elenmesi karşısında şaşkın

Daniel Ricciardo, Portekiz'de gerçekleştirilen sıralama turlarının ilk bölümünde elendi ve performansıyla büyük şaşkınlık yarattı.

McLaren sürücüsü, ilk bölümde takım arkadaşı Lando Norris'ten bir saniye daha yavaştı ve sıralama turlarının ikinci bölümüne kalmayı sadece 0.042 saniye ile kaçırdı.

Ricciardo, seansın ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "Neler olduğunu gerçekten bilmiyorum. Attığım turlar, özellikle son sektörler çok zorluydu ve bunun nedenini tam olarak bilmiyorum."

"Araçtan çıkarabileceğim birkaç ondalık daha vardı. Açıkçası 16. sıra kesinlikle hayalini kurduğum sonuç değil."

Ricciardo henüz McLaren'a adapte olamadığını da ekledi. "Eski sürüş tarzımdan ayrılmaya çalışıyorum. Dün yaklaşımım konusunda doğru adımı attığımı düşündüm, daha rahat hissettim. Fakat bugün her şey tam tersi görünüyor."

 

Ricciardo, son sektörde vakit kaybettiğini söyledi ve ekledi: "Son sektörde kesinlikle kazanabileceğim biraz zaman vardı, çünkü dağınıktı. Ayrıca yumuşak lastiklerle attığım ilk turda trafik vardı ve bu da bana yardımcı olmadı."

"Üzgün olduğum ortada, oldukça kötü bir ilk seanstı. Her şey yıldırım hızında gerçekleşti. Sıralama turlarının ilk bölümünde elenmeyi hiç beklemiyordum. Üstelik dün her şey yolunda gitmişti. Bugün de hiçbir şey böyle olacağını göstermiyordu."

"Olanları analiz etmemiz gerekiyor. Yarınki yarış için yeterince uyumaya ve yarın daha iyisini yapmaya çalışacağım."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Portekiz GP
Editör Kemal Şengül

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