Ricciardo: "Sıralama turlarında son bölüme kalmak için mücadele edebiliriz"

Ricciardo, cuma günkü ilk antrenman seansında iyi performans sergiledi ve en hızlı zamanı yaparak dikkat çekti.

Fakat ikinci seansta ilk onun dışında kaldı ve 11. en iyi zamanın sahibi.

Günü değerlendiren Ricciardo şöyle dedi: "İyi bir gün oldu; sonuçlar gayet iyiydi."

"Sabah zaman çizelgesinin zirvesine çıktığımda beş dakikalık bir şöhret yaşadım! Ancak güç dengesinin herkesin yumuşak lastikleri taktığı ikinci seansta belli olacağını biliyorduk."

"Gün boyunca hava güneşli ve bu da sonuçları etkiliyor; pist koşulları akşam saatlerinde değişiyor."

"İlk antrenman seansından sonra ayarlamalar yaptık ve artık telemetriye bakmak istiyorum."

"İyimserliğimi koruyorum çünkü performansımızı nasıl geliştirebileceğimizi biliyorum."

"Cuma günü sıralama turlarının son bölümüne kalmak için mücadele edeceğiz."

Yuki Tsunoda ise daha fazla zorlanmış durumda.

"Kolay bir gün değildi. Henüz olmak istediğimiz yerde değiliz."

"Yine de ilk antrenman gününün ardından bu normal. Henüz endişelenecek bir şey yok."

"Yarınki sıralama turlarında işleri yoluna koyabileceğimize eminim. Akşam yapılacak çok şey var ama yarın hedefimiz ilk ona girmek."