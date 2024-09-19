Ricciardo’ya Singapur’un son yarışı olup olmayacağı soruldu
Daniel Ricciardo, geleceği hakkında çıkan spekülasyonları yalanlasa da, ihtimalleri tamamen reddetmedi.
Daniel Ricciardo, Visa Cash App RB F1 Team
Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, Singapur Grand Prix’sinin Formula 1 kariyerindeki son yarışı olacağına dair söylentileri yalanladı.
Ancak Formula 1'de uzun süredir sporun içinde yer aldığı için bu olasılığı tamamen göz ardı etmenin yanlış olabileceğini de ekledi.
Red Bull ve RB'nin üst yönetimi, bu hafta sonu Singapur'daki yarıştan sonra 2025 pilot kadrosunu belirlemeyi planlıyor.
Atılan iddialara göre Liam Lawson'un Yuki Tsunoda’nın takım arkadaşı olarak RB'ye geçiş ihtimali artarken, bu değişikliğin sezon bitmeden önce yapılabileceği de gündemde.
Ricciardo, spekülasyonlarla ilgili şunları söyledi: "Benim öncelikli beklentim gelecek yılla ilgili. Yani şu anda oraya. Elbette çok fazla detay veremem ancak sözleşmeyle ilgili tarihlerimizin bu aralığa girdiğini biliyorum."
"Dolayısıyla 2025 için bir 'evet' ya da 'hayır' bekliyorum."
"Sezonun geri kalanıyla ilgili konuşulanların da farkındayım ama şu anda bununla ilgili pek bir bilgim yok."
"Ancak bu sporda çılgın şeyler olabiliyor, bu yüzden yüzde yüz emin olmak mümkün değil. Uzun süredir bu işin içindeyim, neler olacağını göreceğiz."
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