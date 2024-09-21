Ricciardo, Singapur sıralama turlarının ardından 'crashgate' skandalına atıfta bulundu
Daniel Ricciardo, Marina Bay Pisti'ndeki 'berbat' sıralama turlarının ardından Singapur Grand Prix'sinde kendisine yardımcı olması için Nelson Piquet Jr'ın Formula 1 gridine geri dönmesini istediğini söyleyerek şaka yaptı.
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Lionel Ng / Motorsport Images
RB pilotu, Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinden itibaren yerine Liam Lawson'ın geçeceği söylentileriyle F1'deki geleceğinin şüpheye düştüğü bir hafta sonunda Q1'de elenmekten kurtulamadı.
Cumartesi günkü sıralama turlarında hızının neden düştüğü sorulduğunda Ricciardo, "Gerçekten çok fazla değişiklik yapmadık."
"Açıkçası dün iyi bir yerdeydik, bu yüzden sıralama için oldukça iyimserdik. Dürüst olmak gerekirse, bu sabah orta hamurla iyiydik sonra yumuşak lastiklere geçince durum berbat bir hal aldı."
"Bu yüzden sıralama için biraz ince ayar yaptık ve iyi olacağımızı düşündüm ama yine de yumuşak lastikte rahat değildim."
Daniel Ricciardo, RB F1 Team VCARB 01
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ricciardo, elde ettiği sonucun geleceğine dair spekülasyonlar nedeniyle daha fazla acı verip vermediği konusunda ise şu yanıtı verdi: "Tüm bu saçmalıklar yaşanırken bugünün iyi geçmesini isterdim."
"İyimser olmaya çalışıyorum ama bugün çok karamsar bir gündü, bu yüzden gidip buz banyomda boğulacağım, yarın beni orada yüzerken bulacaksınız!"
Ricciardo, 2008'de Fernando Alonso'nun zafere ulaşmasına yardımcı olan ve o zamanki Renault takım arkadaşı Piquet Jr'ın kasıtlı olarak güvenlik aracına sebep olduğu kaza skandalına atıfta bulunmayı da ihmal etmedi.
"Umarım iyi zamanlanmış bir güvenlik aracı olur. Piquet'yi geri getirin ve bunu gerçekleştirelim!"
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