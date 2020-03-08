Ricciardo: "Şimdiye kadar en az bir kez şampiyon olacağımı düşünmüştüm"

Şimdilerde Renault için yarışan Daniel Ricciardo, 2011 yılında HRT ile Formula 1 kariyerine başladı ve ertesi yıl Toro Rosso'ya geçerken, 2014'te Red Bull için yarışmaya başladı.

Ricciardo'nun Red Bull'la ilk yılı dikkat çekiciydi ve tecrübeli takım arkadaşı Sebastian Vettel'i henüz takımdaki ilk yılında mağlup etti.

Ancak Ricciardo, sonrasında iyi performanslar göstermesine rağmen hiç şampiyonluk savaşı veremedi ve 2019 yılında Renault'ya katıldı.

Ricciardo, hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu ve şimdiye kadar bunu başaramadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Ricciardo, “Dürüst olmak gerekirse 2020 yılında, yani şu noktada bakarsam, 2014 yılından sonra şimdiye kadar en az bir kez dünya şampiyonu olmayı bekliyordum."

“Yine de gururluyum. 2014'ten sonraki yıllara bakarsam sonuçlara şaşırmıyorum ve belki de çok etkilendiğimi düşünmüyorum."

"Ama 2011'den bu yana hem spor hem de kendi üzerimdeki etkimden oldukça mutlu ve gururluyum. Henüz olmak istediğim yerde olmasam bile, henüz biten bir şey yok."

"Bu noktada kendi hareketlerimden memnunum. Gerçekten geriye dönüp 'o zaman şu anlaşmayı yapsaydım daha iyi olurdu' demiyorum. Aksine çok mutluyum."

"Kariyerim bugün sona erseydi, şampiyon olamadığım için hayal kırıklığı yaşar mıydım? Evet. Ama bu 10 yılda değiştirebileceğim bir şey var mıydı? Hayır. Ama henüz bitmedi ve durum iyi." dedi.