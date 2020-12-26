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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, shoey yaptığı botu Hamilton'a hediye etmiş

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Ricciardo, shoey yaptığı botu Hamilton'a hediye etmiş
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Daniel Ricciardo, Lewis Hamilton'ın ilk kez shoey yaptığı yarış botunu imzalayarak İngiliz pilota hediye ettiğini söyledi.

Matt Clayton ve Michael Lamonato'nın sunucuları oldukları Avustralya Grand Prix Corporation podcast'i In the Fast Lane'ın son bölümüne Renault ile başarılı bir sezonu geride bırakan ve 2021'de McLaren'a katılacak olan Ricciardo katıldı.

Ricciardo, podyuma çıktığı ya da galibiyet aldığı yarışlarda bunu shoey yaparak yani yarış botunun içine şampanya döküp içerek kutluyor.

Eifel GP'de podyuma çıkmasına rağmen shoey yapmayı unutan Ricciardo, Imola'da bir kez daha podyuma çıkmasının ardından bu sefer unutmadı ve kutlamaların sonunda shoey yaptı.

Ancak Ricciardo bu sefer bunu tek başına yapmadı ve yarışı kazanan Hamilton da ona katılmak istedi. Hamilton daha önceki açıklamalarında bunu yapmayacağını söylese de bu sefer gönüllü olarak yaptı.

Shoey ile ilgili gelen bir soruyu yanıtlayan Ricciardo, Hamilton'ın Shoey yaptığı botu imzalayarak İngiliz pilota hediye ettiğini söyledi.

Esprili bir dille durumu anlatan Avustralyalı pilot, "Yaptığım şey onları havalandırmak!"

"Bunları küçük kupalar olarak saklıyorum. Aslında Lewis bunu ilk kez yaptığı için, onun içtiği botu imzaladım ve bir sonraki yarışta ona verdim, bu yüzden şimdi muhtemelen yedi dünya şampiyonluğundan daha anlamlı bir şeye sahip!" dedi.

 

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Bu Haber Hakkında

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Editör Zeynep Temel

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