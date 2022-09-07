Ricciardo, sezon sonuna kadar McLaren'a odaklanmış durumda
Daniel Ricciardo, geçirdiği iki kötü sezonun ardından 2022 sonunda McLaren'den ayrılacak.
Ricciardo, 2022 sezonu sonunda takımdan ayrılana kadar McLaren'e bağlı kalacağını belirtti.
Daha önce Renault (Alpine) takımında olan Avustralyalı pilot, McLaren'e geçiş yaptığından beri takıma uyum sağlamakta zorlandı ve takım arkadaşı Lando Norris kadar iyi performans gösteremedi.
Ricciardo, 2023 için McLaren'de kalabileceğini düşünürken McLaren; gelecek yıl için 2021 F2 dünya şampiyonu Oscar Piastri ile anlaşma yaptı.
F1 kariyerinin dönüm noktasında McLaren'de umduğu kadar başarılı olamayan Ricciardo, takımı için sezon sonuna kadar elinden gelen her şeyi yapacağını belirtti.
Daniel Ricciardo, McLaren
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Sekiz yarış galibiyeti olan Ricciardo, RacingNews365.com da dahil olmak üzere medyaya verdiği demeçte, "Önümüzdeki yedi yarışta kendimi gösterip başarılı olmayı hedefliyorum."
"Bütün enerjimle Monza'ya gidip alabileceğim en iyi sonucu almak istiyorum." dedi.
Avustralya'ya tek yönlü dönüş bileti alıp almak istemediği sorulduğunda ise Ricciardo, "Kesinlikle bunu istemiyorum."
"Tabii ki sezon sonunda her şeyden uzaklaşıp eve dönmek isteyeceğim, fakat şu an istediğim şey bu değil."
"Son birkaç haftadır kendimi rahat hissediyorum, henüz eve dönmek için hazır değilim." dedi.
Kalan yarışlarda arka sıralarda olmak istemediğini belirten Ricciardo, "Kendimi on yedincilik gibi sıralarda görmek istemiyorum. Bu yüzden daha iyisi için savaşmaya devam edeceğim."
"Aslında, dövüş sporları izlemeyi çok seviyorum ve bu yüzden; yere düştüğünde tekrar ayağı kalkıp mücadele edenleri görmeye alışığım."
"Şu anda kendimi tam olarak o pozisyonda görüyorum, sanki dışarıdan biri bana 'korkaklık etme ve mücadele etmeye devam et' diyormuş gibi hissediyorum." dedi.
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