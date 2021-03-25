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Ricciardo: "Sezon öncesi testlerinde iyi bir etki yarattık"

Ekleyen:
, Editör

McLaren F1 takımının yeni pilotu Daniel Ricciardo, Bahreyn'de sezonun ilk yarışından önce şu ana kadarki alışma sürecinden ve MCL35M'in sezon öncesi testlerindeki performansından bahsetti.

Ricciardo: "Sezon öncesi testlerinde iyi bir etki yarattık"

Ricciardo öncelikle sezon öncesi testlerinin sezon içinde büyük bir önem taşıyıp taşımayacağından bahsetti: "Bu seneki araçlar geçen seneki aracın aşağı yukarı bir evrimi olduğundan takımların sıralamasını öngörmek biraz daha kolay."

"Hiçbir şeyin garantisi yok fakat hangi araçları kovalayacağınızı ve nerede olduğunuzu az çok biliyor oluyorsunuz. Fakat evet, 12 ay sonra bu soruya muhtemelen çok daha farklı bir cevap vereceğim."

"Hepimiz sadece 3 -sürücü başına 1.5- gün test yapabileceğimiz için endişeliydik fakat aracınız dayanıklıysa ve her şey olması gerektiği şekilde gidiyorsa rahat olabileceğinizi düşünüyorum."

"Aracı daha çok sürdükçe ve takımı daha iyi tanıdıkça elbette daha iyi performans göstereceğimi düşünüyorum, fakat şimdiden iyi bir konumda başladığımı düşünüyorum. Takımın nerede olduğu konusunda ise, bence geçen seneki 3.lüğü tekrar yakalayabilmek için iyi bir mücadele vermeliyiz."

Avustralyalı sürücü sonrasında bu seneki aracının geçen sene sürdüğü Renault'dan ne kadar farklı olduğundan bahsetti: "Yani her araç farklıdır. Hepimizin griddeki herhangi bir araca atlayıp kısa bir sürede %90-95 performansla sürebileceğimizi düşünüyorum çünkü bir açıdan aynı şeyleri yapıyorlar."

"Hepsi birer F1 aracı ve hepsinin kendince güçlü olduğu yönleri var. Ayrıca hepsinin bir hayli yere basma gücü de var fakat önemli olan o son %5’lik performansı çıkartabilmek, o kısımda aracın gerçek karakterini ortaya çıkarıyorsunuz."

"Belki yol tutuşuyla, belki frenlemeyle, belki de yüksek hızla virajları alarak; liste uzayıp gidiyor. Fakat büyük bir uyum sağlama süreci olmadı, yani kısacası, gayet benzer. Ve o son kısmı elde etmem için doğal olarak biraz zamana ihtiyacım olacak."

Her 2 McLaren sürücüsüne de yeni sezona girerken iyimser olup olmadıkları soruldu, Norris'ten sonra söz alan Ricciardo, şu sözlerle cevap verdi: “Çok ekleyecek bir şeyim yok. Test süresi bu kadar kısıtlı olunca diğerlerinin ne yaptığını pek göremiyorsunuz."

"Özellikle benim durumumda, takıma uyum sağlamaya odaklandığım için sadece kendime bakıyor ve daha iyi olmaya çalışıyordum. Turlarımı atıp ayarlarını değiştirdikçe aracı daha da iyi tanımaya çalışıyordum."

"Lando’nun da dediği gibi kendi programımıza odaklanmış durumdaydık. Ve anladığım kadarıyla iyi bir etki de bırakmışız, ki geçerli bir sebebimiz var. Ama belki iyi bir sebepten belki de bilinmeyen bir sebepten. 48 saat sonra daha çok cevabımız olacak.”

7 kez grand prix galibi, son olarak takım içindeki atmosferden bahsetti: "Tüm takımlarda kesinlikle farklılıklar var. Karşılaştırma yapmak istemiyorum çünkü karşılaştırma yapmanın adil olduğunu düşünmüyorum."

"Fakat son birkaç yıldır McLaren'e dışarıdan baktığımda, açıkçası, büyük bir köşeyi döndüler ve hatta padoktaki varlıkları daha da hissedilmeye başlandı, daha büyük bir varlıkları var artık. Ve garaja girdiğimde çok fazla heves, motivasyon varmış gibi hissediyorum. Bunların çok klişe sözler olduğunu biliyorum."

"Ama evet, takımda gerçek bir ilerleme isteği var. Son iki aydır beni epeyce çalıştılar, fakat bu karmaşanın altında bir yöntem ya da sebep yatıyor, yani zamanımı boşa harcamadılar. Verimli çalıştığımızı düşünüyorum."

"Ve evet, sanırım yapabildikleri kadar şeyi yapmaya çalışıyorlar. Ve bence bu, işe koyulduklarını ve son yıllarda gösterdikleri gibi sonuçlar alacaklarına işaret ediyor. Yani evet, şu ana kadar çok hoştu."

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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