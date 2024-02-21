Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Sezon öncesi testi

Ricciardo: "Sezon hedefimiz orta grubun en önünde yer alabilmek"

VCARB pilotu Daniel Ricciardo, Bahreyn testlerinde aracın ilk gün performansıyla mutlu olsa da yeni sezon öncesinde temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.

Can Çarpıcı
Can Çarpıcı
Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Sam Bloxham / Motorsport Images

VCARB, bu yıl Red Bull'dan daha çok parça aldı ve aracın tasarımında Red Bull elementlerine daha çok yer verdi. 
Durum böyle olunca, VCARB'un ileri doğru bir adım atması bekleniyordu nitekim bugünkü testler de bunu doğruladılar. 
Öğleden sonra bölümünde araçta olan Daniel Ricciardo, lacivert aracın temposunu bizlere biraz da olsa gösterdi ve günü dördüncü sırada tamamladı. 
İlk günün ardından açıklamalarda bulunan Avustralyalı pilot, şunları söyledi: "Mutluyum, sezon öncesi testlerinde burada olabilmek güzel. Bildiğiniz gibi geçen sezonki testleri kaçırdım ve yeniden burada olmak güzel."
"Bence gayet iyi bir gün geçirdik, güzel bir seans geride kaldı. Yani klişe şeyler dışında ne diyebilirim bilmiyorum, şu ana kadar her şey iyi gitti." 
Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Araçta rahat hissediyordum çünkü geçen yıla benzer bir hissiyat vardı. Büyük araca, Red Bull'a baktığımızda hâlâ biraz zaman bulabileceğimizi görüyorum."
"İlk günü bitirmek ve yeniden bir F1 aracı sürdüğüm için mutlu bir şekilde uykuya gitmek güzel olacak."
"Sezon başlangıcı için temkinli olmalıyız, bence sezon ilerledikçe hedefimiz orta grubun başlarında yer alabilmek olmalı ama şu anda muhtemelen orta grubun içerisindeyiz, önünde değil."
"Dediğim gibi orta grubun önünde yer alabilmek hedefimiz." 
"Yeni sezon öncesinde bazı insanlar aracımız hakkında heyecanlılar ama ben biraz daha temkinli olmak istiyorum çünkü iyi bir aracımız var evet ama yapmamız gereken bir çok iş de mevcut." 
Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkçası aracımız geçen yılın şasisinin bir devamı şeklinde, dışarıdan çok farklı duruyor olabilir ama aracın içerisine baktığınızda, Abu Dabi'deki aracın ufak bir evrimi."
"Abu Dabi'deki son yarışa güncelleme paketi getirmiştik ve bu araç, o güncelleme paketinin devamı. Tabii ki yeni bir şasimiz var ama tasarım felsefesi anlamında süreklilik var. Ayrıca takımda araç dışında da birçok şey değişti, personel ve takımın nasıl yönetildiği değişti."
"En büyük kazanç aero tarafından gelecek, bence bu alanda gelişmemiz lazım. Biz orta sıra takımları olarak, zirvedeki takımları yakalamak için bunun hakkında [aero] konuşuyoruz. Olay aero tarafında kazanç bulurken sürüklenmeyi artırmamakla alakalı."
 
"Bazen yere basma gücü bulursunuz ama sürüklenme de artar. Hem yere basma gücü bulup hem sürüklenmeyi azaltmak, önemli olan bu ve zirveye oynayan takımlar bunu gerçekten iyi yapıyorlar." 
Daniel Ricciardo, VCARB 01

Daniel Ricciardo, VCARB 01

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Leclerc: "Performans konusunda çıkarımda bulunmak için erken"
Sonraki haber Ricciardo, güçlü ilk güne rağmen temkinli

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Can Çarpıcı
Daha fazlası
Can Çarpıcı
WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

World Superbike
Phillip Island

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

WSBK Phillip Island hafta sonunda 1 ve 2. yarışlarda zorunlu pit-stop yapılacak!

WSBK Phillip Island hafta sonunda 1 ve 2. yarışlarda zorunlu pit-stop yapılacak!

World Superbike
Phillip Island

WSBK Phillip Island hafta sonunda 1 ve 2. yarışlarda zorunlu pit-stop yapılacak! WSBK Phillip Island hafta sonunda 1 ve 2. yarışlarda zorunlu pit-stop yapılacak!

Sainz: "Farklı ayarlarla aracın nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti"

Sainz: "Farklı ayarlarla aracın nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti"

Formula 1
Sezon öncesi testi

Sainz: "Farklı ayarlarla aracın nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti" Sainz: "Farklı ayarlarla aracın nasıl hissettirdiğini görmek ilginçti"

Son Haberler

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

SBK World Superbike
Phillip Island

WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu WSBK Phillip Island: Cuma gününü Lowes lider kapattı, Toprak dokuzuncu

Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün

Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün Canlı anlatım: F1 2024 Bahreyn testleri 3. gün

Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş

Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş

F1 Formula 1

Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş Norris, Hamilton-Ferrari haberini dört gün sonra öğrenmiş

Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"

Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"

F1 Formula 1
Sezon öncesi testi

Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!" Verstappen: "Mercedes'in ön kanadı oldukça ilginç görünüyor!"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye