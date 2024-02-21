Ricciardo: "Sezon hedefimiz orta grubun en önünde yer alabilmek"

VCARB, bu yıl Red Bull'dan daha çok parça aldı ve aracın tasarımında Red Bull elementlerine daha çok yer verdi.

Durum böyle olunca, VCARB'un ileri doğru bir adım atması bekleniyordu nitekim bugünkü testler de bunu doğruladılar.

Öğleden sonra bölümünde araçta olan Daniel Ricciardo, lacivert aracın temposunu bizlere biraz da olsa gösterdi ve günü dördüncü sırada tamamladı.

İlk günün ardından açıklamalarda bulunan Avustralyalı pilot, şunları söyledi: "Mutluyum, sezon öncesi testlerinde burada olabilmek güzel. Bildiğiniz gibi geçen sezonki testleri kaçırdım ve yeniden burada olmak güzel."

"Bence gayet iyi bir gün geçirdik, güzel bir seans geride kaldı. Yani klişe şeyler dışında ne diyebilirim bilmiyorum, şu ana kadar her şey iyi gitti."

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

"Araçta rahat hissediyordum çünkü geçen yıla benzer bir hissiyat vardı. Büyük araca, Red Bull'a baktığımızda hâlâ biraz zaman bulabileceğimizi görüyorum."

"İlk günü bitirmek ve yeniden bir F1 aracı sürdüğüm için mutlu bir şekilde uykuya gitmek güzel olacak."

"Sezon başlangıcı için temkinli olmalıyız, bence sezon ilerledikçe hedefimiz orta grubun başlarında yer alabilmek olmalı ama şu anda muhtemelen orta grubun içerisindeyiz, önünde değil."

"Dediğim gibi orta grubun önünde yer alabilmek hedefimiz."

"Yeni sezon öncesinde bazı insanlar aracımız hakkında heyecanlılar ama ben biraz daha temkinli olmak istiyorum çünkü iyi bir aracımız var evet ama yapmamız gereken bir çok iş de mevcut."

Daniel Ricciardo, VCARB 01 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Açıkçası aracımız geçen yılın şasisinin bir devamı şeklinde, dışarıdan çok farklı duruyor olabilir ama aracın içerisine baktığınızda, Abu Dabi'deki aracın ufak bir evrimi."

"Abu Dabi'deki son yarışa güncelleme paketi getirmiştik ve bu araç, o güncelleme paketinin devamı. Tabii ki yeni bir şasimiz var ama tasarım felsefesi anlamında süreklilik var. Ayrıca takımda araç dışında da birçok şey değişti, personel ve takımın nasıl yönetildiği değişti."

"En büyük kazanç aero tarafından gelecek, bence bu alanda gelişmemiz lazım. Biz orta sıra takımları olarak, zirvedeki takımları yakalamak için bunun hakkında [aero] konuşuyoruz. Olay aero tarafında kazanç bulurken sürüklenmeyi artırmamakla alakalı." "Bazen yere basma gücü bulursunuz ama sürüklenme de artar. Hem yere basma gücü bulup hem sürüklenmeyi azaltmak, önemli olan bu ve zirveye oynayan takımlar bunu gerçekten iyi yapıyorlar."