Ricciardo: "Sezon hedefimiz orta grubun en önünde yer alabilmek"
VCARB pilotu Daniel Ricciardo, Bahreyn testlerinde aracın ilk gün performansıyla mutlu olsa da yeni sezon öncesinde temkinli olmaları gerektiğini vurguladı.
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Sam Bloxham / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images
Daniel Ricciardo, VCARB 01
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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