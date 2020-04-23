Ricciardo seyircisiz de olsa yarışmak istiyor

Koronavirüs nedeniyle 2020 Formula 1 sezonu bir türlü başlayamadı ve Temmuz ayından önce de başlaması beklenmiyor.

F1'in başlaması halinde, ülkelerin uyguladığı tedbirlerden ötürü ciddi kısıtlamalara tabi tutulması bekleniyor ve bu yüzden yarışların büyük çoğunluğunun seyircisiz gerçekleşme ihtimali var.

Bu daha önce F1'de görülmeyen bir şey ve hem pilotlar hem de F1 dünyası için son derece farklı olacak.

Taraftarın en sevdiği isimlerden birisi olan Daniel Ricciardo, seyircisiz yarış yapmanın üzücü olacağını ancak bunu yapmaktan memnun olacağını belirtti.

Riccardo, "Koşullar düzelir düzelmez sezona başlama şansımız olacak."

"Sonuç olarak, bazı yarışlar seyircisiz şekilde gerçekleşecekse de öyle olsun."

"Çünkü şu anda istediğim şey yarışmak. Taraftarlarla yarışmak çok daha olumlu ve keyif verici. Ama eğer onlar olmadan yarışabiliyorsak, bu fırsatı da memnuniyetle karşılayacağım."

"Her gün yarışmaya hazırım." dedi.