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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Schumacher'in F1'in en hızlısı olduğunu düşünmüyor

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Ricciardo, Schumacher'in F1'in en hızlısı olduğunu düşünmüyor
Ekleyen:
, Editör
19 May 2020 08:04

Daniel Ricciardo, Michael Schumacher'in Formula 1'deki en hızlı sürücü olmadığını düşünüyor.

Michael Schumacher, 1991 yılında F1'e adım attı ve kariyeri boyunca önemli pilotlara karşı yarıştı. Alman pilot hem Benetton hem de Ferrari'de şampiyon olurken, tek yarışa çıktığı Jordan hariç yarıştığı tüm takımlarda podyuma çıkmayı başardı.

Efsane pilot genel olarak F1'in en iyisi olarak kabul görüyor ancak Daniel Ricciardo farklı sürücülerin farklı yeteneklerini öne çıkarıyor.

Tarihteki tüm sürücülerden mükemmel bir pilotu bir araya getirmesi istendiğinde Ricciardo, "Ne kadar inatçı ve azimli olduğunu göz önüne alırsak Michael Schumacher'i seçerdim. Şimdiye kadarki en hızlı sürücü olduğunu sanmıyorum. Ama bağlılığı ve azmiyle gerçekten fark yarattı."

"Listemde sıradaki adım zekasını saf hızıyla birleştiren Alain Prost olurdu ve Senna'nın tüm yarışları her ne pahasına olursa olsun kazanma arzusu."

"Son olarak, Mario Andretti'nin Indy'den Formula 1'e geçtiğinde yaptığı gibi, bir kategoriden diğerine sorunsuz bir şekilde geçme yeteneğini söyleyebilirim." dedi.

Ricciardo, kendisini benzettiği bir isim olmadığını da kabul etti.

"Ayrton Senna'ya bakarsanız pist üstünde acımasızdı ama aynı zamanda çok mütevaziydi. Kendime baktığımda böyle birini gördüğümü ya da başkasını gördüğünü söyleyemem. Şüphesiz geçmişteki yarışlarla bazı ortak noktalarım var ama bence spora bazı yenilikler getirdim. Kendim bence oldukça eşsizim."

 

 

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Editör Kemal Şengül

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