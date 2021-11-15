Ricciardo, şasisindeki çatlak nedeniyle Brezilya GP'den çekilmiş

Ricciardo, pazar günü gerçekleştirilen Interlagos yarışında, puan mücadelesi verdiği esnada ani bir güç kaybı yaşamaya başladı ve yarışa veda etti.

Pistteki ilk incelemelerin ardından McLaren, güç ünitesi kurulumunun yapıldığı şasi kısmında çatlak keşfetti.

McLaren takım patronu Andreas Seidl, şöyle konuştu: "Pistteyken güç kaybı yaşadık."

"İlk incelemelerde, araçta teknik bir sorun bulduk. Güç ünitesinin şasiye kurulduğu kısımda, araştırmamız gereken bir çatlak var. Önümüzdeki hafta Katar'da sizlere daha iyi bilgiler verebilirim."

Ricciardo eğer yarışa veda etmeseydi, iki Ferrari pilotunu da geçmesini sağlayacak bir tek pit stop stratejisi uygulayabileceğini düşünüyor.

Avustralyalı pilot, "İki pit stop yapmak zorunda kalacaklarını biliyorduk"

"Bence biraz daha hızlılardı ama belki strateji sayesinde onları etkileyebilirdik. Fakat sonrasında güç kaybı yaşadık ve aracı yarıştan çekmek durumunda kaldık."

"Kesinlikle üzüntü verici ama cumartesi gününe kıyasla çok daha umut verici bir gündü. Bundan olumlu sonuçlar çıkaracağız ve önümüzdeki hafta yeni bir şansımız daha olacak." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, battles with Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Ricciardo'nun yaşadığı sorun, McLaren'ın sıkıntılı hafta sonu için bir başka darbe oldu. Pazar günkü yarışa Lando Norris de, Sainz ile yaşadığı temasın ardından lastik patlattı.

Hafta sonunu sadece Norris'in aldığı bir puanla tamamlayan McLaren şampiyonada Ferrari'nin epey gerisine düştü..

Sainz - Norris olayını değerlendiren Seidl olayda herhangi bir kötü niyet olmadığını söyledi..

Norris'in lastik patlatması hakkında konuşan Seidl, "Lando orada harika şekilde kalkarken, Carlos da tam tersine oldukça kötü bir başlangıç ​​yaptı.

"Lando bir yere gitmek zorundaydı ve dış kısım çok dar. Bence yeri kalmadı ve ne yazık ki Carlos'un ön kanadına dokunması, lastiğin patlamasına yol açtı Şanssız bir yarış kazasıydı.

“Sonrasında aracı çok hasar gördü. Arka tarafta oldukça fazla yere basma gücü kaybetti, sanırım patlak nedeniyle hasar aldı. Yine de harika bir geri dönüşe imza attı." dedi.

McLaren bitime üç yarış kala Ferrari'nin 31.5 puan gerisinde yer alıyor.