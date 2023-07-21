Ricciardo: "Sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissediyorum"

Avustralyalı pilot, Nyck de Vries'in yerine AlphaTauri'ye getirilmesinin ardından bu hafta sonu Hungaroring'de F1'e geri dönüş yapıyor.

Yağmur nedeniyle kesintiye uğrayan ilk antrenman seansında tur atmayan birkaç pilottan biri olmasına rağmen, öğleden sonraki ikinci seansı takım arkadaşı Yuki Tsunoda'nın yarım saniyeden daha az gerisinde, 14. sırada tamamladı.

Seanstan sonra konuşan Ricciardo, hâlâ gelişmesi gereken çok yer olduğunu düşünse de her şeyin kendisine tanıdık geldiğinden bahsetti.

Ricciardo, "Elde ettiğim sıralamadansa sanırım bugün benim için daha çok aracı hissetmek önemliydi ve her şey oldukça tanıdık geldi."

"Kaskı takıp arabaya bindiğimde, sanki F1'den hiç ayrılmamışım gibi hissettim. Bu çok güzeldi."

Ricciardo aracın ayarlarında biraz iyileştirme yapmanın ve araca alışmanın, sıralama turlarında sağlam bir performans sergilemesine yardımcı olacağına inanıyor.

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images

"Sanırım ortaya çıkarabileceğim daha fazla performans var ve kesinlikle araç üzerinde çalışabileceğimiz bazı şeyler olduğunu düşünüyorum."

"Bu yüzden şu anda oldukça iyimserim. Yuki de oldukça iyi bir gün geçirmiş gibi görünüyor. Yani evet, bence tüm bunları bir araya getirirsek, belki yarın iyi olabiliriz."

Lastikler konusunda nasıl hissettiği konusunda ise Ricciardo, "Bence orta lastikteki ilk set çok kötü değildi."

"Üzerinde çalışıyoruz. Yumuşak lastikte ise hâlâ tur atmayı öğreniyorum."

"Ama genel olarak, bugün araçta iyi hissettiğimi düşünüyorum. Üzerinde çalışmam gereken şeyler var ama bunlar beni çok endişelendirmiyor. Tabii ki araçta da geliştirmeye devam edebileceğimiz bazı şeyler var." yorumlarında bulundu.