Ricciardo sanal yarışları denemeyi planlıyor

Bu yıl McLaren'a adım atan Avustralyalı pilot, yeni takımıyla ilk yılına kötü bir başlangıç yaptı ve şu ana kadar takım arkadaşı Lando Norris'in ciddi şekilde ardında kalarak hayal kırıklığı yaşadı.

Diğer tarafta Norris, bu yılın en iyi isimlerinden birisi ve şimdiye kadarki dokuz yarışta üç podyum alırken, şampiyonada ilk üç mücadelesi veriyor.

Norris, vaktinin büyük çoğunluğunu sanal yarışlarda geçiriyor ve Ricciardo da artık bu yolu izleyecek gibi görünüyor.

Ricciardo, şöyle konuştu: "Doğrusu ben de bunu düşünüyordum. Başlangıçta bu konuda hep 'evde simülatörüm olsun istemiyorum çünkü boş hafta sonlarımda yapacak farklı işlerim var' derdim. Bu sanal yarışlar beni hiç heyecanlandırmazdı."

"Fakat bu konuda dar görüşlü olmak istemiyorum. Belki de gerçekten yardımı dokunuyordur Öğrenmem gerekiyor. Bundan bir şeyler öğreniyor olabilirsiniz fakat aynı zamanda kötü alışkanlara da neden olabilir."

"Fakat Max, Lando ve Charles bu alanda çok aktifler. Belki de bir şeyler katıyordur."

"Hâlâ bana göre olmadığını düşünüyorum ama görmezden gelmek yerine bunu deneyeceğim."

Ricciardo, hayalinin şampiyonluk olduğunu gizlemiyor.

"Beş şampiyonluk teorik olarak hâlâ mümkün. Fakat bir tanesi bile çılgınca olur. Şampiyonluk her zaman hayalim oldu. Fakat hiçbir zaman Senna'nın rekorlarını kıracağımı ya da en çok şampiyon olan isim olacağımı söylemedim. Bir şampiyonluk beni memnun eder."