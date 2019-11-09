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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Şampiyonluk savaşında olsaydım, Hamilton'ı daha fazla zorlardım"

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Ricciardo: "Şampiyonluk savaşında olsaydım, Hamilton'ı daha fazla zorlardım"
Ekleyen:
, Editör
9 Kas 2019 16:12

Daniel Ricciardo, Mercedes'te olsaydı şampiyonluk savaşında Lewis Hamilton'ı eski ve mevcut takım arkadaşlarından daha fazla zorlayacağını düşünüyor.

Avustralyalı sürücü, 2018’in sonunda Red Bull ile uzun süreli birlikteliğini sonlandırıp, ilk üçte olmayı beklemeyen Renault’ya geçiş yapmıştı.

Hamilton bu sezon altıncı şampiyonluğunu ilan ederken, sezonun bitimine iki yarış kala takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 67 puan önünde yer alıyor.

Ancak Ricciardo, eğer diğer Mercedes koltuğunda olsaydı Hamilton’a daha zorlu bir sezon yaşatabileceğinden emin.

Mercedes’te olsaydı Hamilton’a karşı daha iyi bir iş yapıp yapamayacağı sorulduğunda Ricciardo, “Süslü bir şekilde konuşmayacağım. Buna evet diyeceğim.”

“Çünkü kendime inanıyorum. Valtteri’yi veya bu araçta kazanmayan başka birini hedef almıyorum.” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde Hamilton ve Sebastian Vettel’in Max Verstappen hakkındaki eleştirilerine karşı Hollandalı sürücüyü destekleyen Ricciardo, “Max’in kendini koruma şekline saygı duyuyorum.”

“Sanırım onunla yaşadığım tek sorun, F1’e ilk geldiğinden beri yaptığı şey olan frenlemede yön değiştirmesi.” dedi.

Ricciardo, gelecek sene takım arkadaşı olacak olan Esteban Ocon için ise, “O, hayatım boyunca gördüğüm en ince vücutlu sürücü, çok zayıf.”

“Max ile yaşadığım senaryoya geri dönüyorum. Şimdi takımdaki eski sürücü ben olacağım, ancak ona karşı savunma moduna geçmeyeceğim.”

“İkimiz de yapmamız gerekeni yaparsak, bu takımı ikimizin de istediği yere getirme şansımız olduğunu biliyorum.” şeklinde konuştu.

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Seri Formula 1
Editör Cem Özel

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