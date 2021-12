Ricciardo, şampiyonluk mücadelesinin 'rüya senaryosunun' tadını çıkarıyor

Lewis Hamilton ve Max Verstappen, kıyasıya mücadele ettikleri ve temas yaşadıkları Suudi Arabistan Grand Prix'sini ilk iki sırada tamamladılar.

Sonuç olarak, yedi kez dünya şampiyonu ve Hollandalı, puanlar açısından sezonun son yarışına eşit puanlarla gidiyorlar. Bu, 1974'ten bu yana ilk kez gerçekleşiyor.

Ricciardo her zaman böyle bir senaryoya tanık olmak istediğini ve bunun, sporun tamamı için bir "rüya" olduğunu söyledi.

Avustralyalı, "Abu Dhabi'ye aynı puanla gitmeleri spor için bir hediye."

"Yıllardır bunu umuyordum, tabii ki mücadelede yer almayı tercih ederdim."

"Gerçek bir finalimiz olacak. Şimdiye kadarki en genç Grand Prix kazananı pilota karşı, tüm rekorları kıran tecrübeli pilot. Bu muhteşem bir hikaye. Bir rüya senaryosu."

“Ben buna büyük kavga diyorum. Baskı daha yüksek olamazdı. En iyi olan kazansın." dedi.

Ricciardo, mücadeleden o kadar keyif alıyor ki, yarışlar sırasında büyük ekranlarda takip etmeye çalışıyor.

"Bazen büyük ekranlarda yarışı kokpitten takip etmeye çalışıyorum ama burada kolay olmadı. Bu gerçekten ekranları izlemek için uygun bir pist değil.”

"Ancak tüm kesintiler ve kazalar, Lewis ve Max arasında işlerin nasıl gittiğini takip etmemi sağladı."

McLaren sürücüsü, Verstappen'in şampiyonluk mücadelesini seven tek eski takım arkadaşı değil. Pierre Gasly de duruma biraz şaşırmış durumda.

Fransız, "Tarafsız bir hayran için bunun olması inanılmaz derecede güzel."

“Lewis ve Max puan olarak eşit. İnanılmaz. Bu uydurulmuş bir şey değil. Formula 1 tarihinde daha önce görmüş müydük bilmiyorum. En azından ben hatırlayamıyorum."

"Çılgın bir senaryo. Nasıl olacak çok merak ediyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field at the start

Fotoğraf: Jerry Andre / Motorsport Images