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Formula 1 / Son dakika

+Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için McLaren en iyi şansım "

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+Ricciardo: "Şampiyonluk hedefim için McLaren en iyi şansım "
Ekleyen:
, Editör

Avustralyalı pilot, F1'e geldiği ilk günden beri şampiyon olmak istediğini ve Renault'dan McLaren'a geçerek bu yolda kendisine bir şans tanıdığını söyledi.

Daniel Ricciardo, Toro Rosso'da başladığı F1 kariyeri boyunca hem pist üstündeki hırslı geçişleri hem de pist dışındaki renkli kişiliğiyle tanındı.

The Age ve The Sydney Morning Herald’la özel röportajında Ricciardo, “Hep hedefim olduğunu söylediğim şeyi başarabilmem için en iyi şansımın bu olduğunu düşünüyorum.”

“F1’e, sadece F1’e girmiş olmak için girmedim - dünya şampiyonu olmak istedim ve hâlâ da istiyorum. Gösterdikleri ilerlemeyle McLaren’ın bunu başarabilmem için en iyi yer olduğunu düşünüyorum, belki şu ana kadarki en iyi şansım.”

“Bu sporda neler olacağını hiçbir zaman bilemezsiniz fakat doğru yerde olduğumdan eminim. Burada oturup gelecek sene dünya şampiyonluğu için savaşacağımı söyleyebilir miyim, kim bilir? Ama bu yolda iyi bir şansımın olacağı yerde olduğuma eminim.”

“McLaren’ın daha iyi olma yolundaki girişimlerini görüyorsunuz. McLaren’ın, kazanmaları için yardımıma hazır olduklarını hissedebiliyorum.”  dedi.

Ricciardo’ya göre 2018’in ortalarında McLaren’da kendisi için başarıya giden yol, henüz belirgin değildi. Red Bull takımlarında geçirdiği zamandan sonra bir ‘evrim’ geçirmesi gerekiyordu.

Ricciardo 2018’de McLaren CEO’su Zak Brown’la tanıştı fakat sonrasında iki sezon yarışacağı Renault takımıyla anlaştı. Geçtiğimiz sezon ise 2011’den beri hiç podyum görmemiş takımla 2 kez podyuma çıktı.

Ricciardo kibarca Brown’un teklifini reddetse de Amerikalı patronla iletişimde kaldı ve geçtiğimiz senenin Avustralya GP’si ertelendikten aylar sonra, Batı Avustralya’da çiftliğindeyken Wokingli takımla sözleşme imzaladı.

Ricciardo McLaren’la yarışma fikrinin iki yıl önce de güzel bir fikir olduğunu fakat o zamanlar Honda’yla zorlanan bu takımla anlaşmak için doğru zaman olmadığını söyledi.

2018'deki görüşmeler hakkında Ricciardo  iki yıl önce istedikleri sonuçları elde edemediklerini ve o zaman bunları başarabilmek için gereken yolun da önlerinde görünmediğini söyledi. 

2019’da tecrübeli teknik direktör James Key takıma gelirken Brown da Porsche’nin başarılı spor araç programından insan ilişkilerinde çok başarılı Andreas Seidl’ı kaptı.

Ricciardo, “Zak takım düzeninde değişiklikler yapmaları ve bazı önemli isimleri işe almaları gerektiği konusunda çok açıktı. Bana bunu yapacağını söyledi ve sözünü de tuttu.” 

“2018’de onlarla konuştuğum sıralarda James henüz takıma gelmemişti ve Andreas da ufukta görünmüyordu."

"Teklifin altını dolduracak pek bir şey yoktu ve Zak de bunun farkındaydı. Fakat 2019’un 2. yarısında bunun değiştiği görülebiliyordu ve iletişim halinde kalmaya devam ettik.”

“2019’un sonunda yarışlara geldiğimizde padokta yürürken bile diğer takımlar arasında ‘Vay be, McLaren gerçekten işerini yoluna koymaya başladı!' minvalinde konuşuluyordu. "

"İyi performans gösteriyorlardı ve takım içinde iyi bir enerji vardı, bir rakipleri olarak bunu hissettim.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren
Editör Memet Kağan Bilgili

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