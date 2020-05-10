Ricciardo: "Şampiyon olabilecek kadar yetenekli olduğumu biliyorum"

Daniel Ricciardo, F1 kariyerine HRT ile başladı ve daha sonra Toro Rosso, ardından da Red Bull takımına geçti.

Sürpriz şekilde 2018'in ardından Renault'ya imza atan Ricciardo, geçen yılı orta grupta geçirdi.

Bu yıl yine orta grupta savaşması beklenen Avustralyalı pilot, mevcut durumdan ötürü hayal kırıklığı yaşasa da, yeteneklerinden şüphe duymuyor gibi görünüyor.

Ricciardo, "Bu yolculuğa çıkarken temel hedefim sadece Formula 1'e girmek değildi. Bir dünya şampiyonu olmaktı."

"F1'e girdiğim için heyecanlıydım ve sporu seviyorum. Henüz o noktaya gelemedim ama zevk almaya devam ediyorum."

"Kariyer bugün sona ererse hayal kırıklığına uğrar mıyım? Büyük ölçüde evet. Çünkü gerçekten şampiyonluk için yeterince iyi olduğuma inanıyorum."

"Nihai hedefim bu. Buna inanmayı bıraktığım gün, artık spordan uzaklaştığımı göreceğiniz gün olacak. Ama bunun olabileceğine olan inancım kesinlikle devam ediyor." dedi.

Ricciardo'nun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor ve 2021'deki teknik düzenlemeler, mevcut koronavirüs durumu nedeniyle bir yıl sonraya ertelendi.

Avustralyalı pilot, doğru zamanda doğru takımda olması gerektiğinin farkında.

"Sporun doğru sezonda doğru ekipmana sahip olmanıza bağlı olarak yönlendirilmesi sinir bozucu. Ama bununla baş edebiliyorum. Bu da kendi içinde sporun heyecan verici parçalarından bir tanesi."

"Temel zorluk, doğru anda kendinizi en iyi takımda bulmak ve kural değişiklikleri geldiğinde, mesela birlikte olmak için doğru takımda mısınız yoksa geri kaldığımız bir şeyler mi var? Burada var olan şeyi geliştirmek gerekiyor mu?"

"Çoğu zaman bir satranç gibi. Keşke her şey siyah beyaz olsaydı ve herkes aynı olsaydı. Bu sayede gidip kimin en iyi olduğunu görebilirdik . Ama işler böyle gitmiyor."

"Ama en iyinin her zaman zirveye çıkmanın bir yolunu bulabileceğini hissediyorum."

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