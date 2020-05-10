Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
Biletler
02 Tem
-
05 Tem
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
Biletler
16 Tem
-
19 Tem
FP1:
68 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
Biletler
30 Tem
-
02 Ağu
FP1:
82 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
27 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
110 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
Biletler
03 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
117 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
FP1:
131 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
24 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
FP1:
151 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
22 Eki
-
25 Eki
FP1:
166 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
Biletler
29 Eki
-
01 Kas
FP1:
173 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
12 Kas
-
15 Kas
FP1:
187 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
26 Kas
-
29 Kas
FP1:
201 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Şampiyon olabilecek kadar yetenekli olduğumu biliyorum"

paylaşım
yorumlar
Ricciardo: "Şampiyon olabilecek kadar yetenekli olduğumu biliyorum"
Ekleyen:
, Editör
10 May 2020 07:35

Daniel Ricciardo, şimdiye kadar şampiyonluk savaşı verememiş olsa bile şampiyon olabilecek kadar iyi bir pilot olduğunü düşünüyor.

Daniel Ricciardo, F1 kariyerine HRT ile başladı ve daha sonra Toro Rosso, ardından da Red Bull takımına geçti.

Sürpriz şekilde 2018'in ardından Renault'ya imza atan Ricciardo, geçen yılı orta grupta geçirdi.

Bu yıl yine orta grupta savaşması beklenen Avustralyalı pilot, mevcut durumdan ötürü hayal kırıklığı yaşasa da, yeteneklerinden şüphe duymuyor gibi görünüyor.

Ricciardo, "Bu yolculuğa çıkarken temel hedefim sadece Formula 1'e girmek değildi. Bir dünya şampiyonu olmaktı."

"F1'e girdiğim için heyecanlıydım ve sporu seviyorum. Henüz o noktaya gelemedim ama zevk almaya devam ediyorum."

"Kariyer bugün sona ererse hayal kırıklığına uğrar mıyım? Büyük ölçüde evet. Çünkü gerçekten şampiyonluk için yeterince iyi olduğuma inanıyorum."

"Nihai hedefim bu. Buna inanmayı bıraktığım gün, artık spordan uzaklaştığımı göreceğiniz gün olacak. Ama bunun olabileceğine olan inancım kesinlikle devam ediyor." dedi.

Ricciardo'nun sözleşmesi yıl sonunda bitiyor ve 2021'deki teknik düzenlemeler, mevcut koronavirüs durumu nedeniyle bir yıl sonraya ertelendi.

Avustralyalı pilot, doğru zamanda doğru takımda olması gerektiğinin farkında.

"Sporun doğru sezonda doğru ekipmana sahip olmanıza bağlı olarak yönlendirilmesi sinir bozucu. Ama bununla baş edebiliyorum. Bu da kendi içinde sporun heyecan verici parçalarından bir tanesi."

"Temel zorluk, doğru anda kendinizi en iyi takımda bulmak ve kural değişiklikleri geldiğinde, mesela birlikte olmak için doğru takımda mısınız yoksa geri kaldığımız bir şeyler mi var? Burada var olan şeyi geliştirmek gerekiyor mu?"

"Çoğu zaman bir satranç gibi. Keşke her şey siyah beyaz olsaydı ve herkes aynı olsaydı. Bu sayede gidip kimin en iyi olduğunu görebilirdik . Ama işler böyle gitmiyor."

"Ama en iyinin her zaman zirveye çıkmanın bir yolunu bulabileceğini hissediyorum."

Alakalı video

Sonraki haber
İngiltere'deki son kısıtlamalar Silverstone'daki F1 yarışını etkilebilir

Önceki haber

İngiltere'deki son kısıtlamalar Silverstone'daki F1 yarışını etkilebilir
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avusturya GP

Avusturya GP

2 Tem - 5 Tem
FP1 Başlangıç:
54 gün
Seans Tarih
Yerel zaman dilimi
Sizin Zaman Diliminiz
 İçerik
FP1
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
02:00
11:00
FP2
Cum 3 Tem
Cum 3 Tem
06:00
15:00
FP3
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
03:00
12:00
Sıralama
Cmt 4 Tem
Cmt 4 Tem
06:00
15:00
Yarış
Paz 5 Tem
Paz 5 Tem
06:10
15:10
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Raikkonen'in insanların yanıldığını kanıtladığı yarış: 2018 Amerika GP

2
Formula 1

McLaren, Sainz'ın Ferrari'ye gitmesi halinde Ricciardo'ya teklif götürebilir

3
Formula 1

Monza, ikinci İtalya GP için bastırıyor

1s
4
Formula 1

Hamilton: "Melbourne'ün iptal olması 'sistemi şoke etti'"

5
WEC

Ferrari: "Scuderia için Hiper Araç kategorisi planımız var"

Son Videolar

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları 01:45
Formula 1

Gilles Villeneuve'ün kullandığı F1 araçları

#ThinkingForward Jean Todt röportajı 54:49
Formula 1

#ThinkingForward Jean Todt röportajı

#ThinkingForward Christian Horner röportajı 27:51
Formula 1

#ThinkingForward Christian Horner röportajı

#ThinkingForward Zak Brown röportajı 28:34
Formula 1

#ThinkingForward Zak Brown röportajı

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı 05:01
Formula 1

Max Verstappen, Alex Albon'u Hollanda'da geziye çıkardı

Son Haberler

Ricciardo: "Şampiyon olabilecek kadar yetenekli olduğumu biliyorum"
F1

Ricciardo: "Şampiyon olabilecek kadar yetenekli olduğumu biliyorum"

İngiltere'deki son kısıtlamalar Silverstone'daki F1 yarışını etkilebilir
F1

İngiltere'deki son kısıtlamalar Silverstone'daki F1 yarışını etkilebilir

Monza, ikinci İtalya GP için bastırıyor
F1

Monza, ikinci İtalya GP için bastırıyor

Not the GP: Cem ve Bereznay kazandı, Norris yine bağlantı sorunu yaşadı
eSpr

Not the GP: Cem ve Bereznay kazandı, Norris yine bağlantı sorunu yaşadı

Raikkonen'in insanların yanıldığını kanıtladığı yarış: 2018 Amerika GP
F1

Raikkonen'in insanların yanıldığını kanıtladığı yarış: 2018 Amerika GP

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
2 Tem - 5 Tem
Biletler
16 Tem - 19 Tem
Biletler
30 Tem - 2 Ağu
Biletler
27 Ağu - 30 Ağu
Biletler
3 Eyl - 6 Eyl
Biletler
17 Eyl - 20 Eyl
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.