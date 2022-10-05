Ricciardo: "Sakinliğimiz bizi beşinci sıraya taşıdı"

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Ricciardo on altıncı sırada başladığı yarışın ilk turunda birkaç sıra kazandı ve daha sonra takım arkadaşı Lando Norris'in de yaptığı gibi diğerleri kuru zemin lastiği için pite girerken, o pistte kalmaya devam etti.

Her iki pilot da Yuki Tsunoda kaza yaptıktan sonra bir güvenlik arabası çıktığında büyük bir şans elde ettiler ve bu, daha az sürede pit stop yapmalarını sağladı.

Bu sezon yalnızca ikinci kez ilk altıda yer alan Avustralyalı pilot, yarışı beşinci sırada bitirmiş oldu.

Ricciardo, "Bence 33 yaşındaki birine yakışacak bir sürüştü."

"Pist kurumaya başladıktan sonra ıslak zemin lastiklerinde istediğim tempoyu elde edemedim."

"Ekibe o anda o kadar hızlı olmadığımı ve acele edip ne yapabileceğimizi görmek istediğimi söyledim. Biraz zor bir karardı, bunun üzerine konuştuk."

"Ve bence nihayetinde bizi ilk beş sıraya sokan şey bu. İyi bir başlangıç ve iyi bir ilk tur ile yardımcı oldu. Kesinlikle, bu başarının bir kısmını kendime bağlıyorum, ancak bence iyi diyaloglar da bunu sağladı. Burada on altıncı sıradan beşinciliğe pek sık gelmiyorsunuz." dedi.

Ricciardo, özellikle diğer pilotlar pite girmeye başladığında, hemen pite girip kuru zemin lastiklerine geçme dürtüsüne direnmenin kolay olmadığını kabul etti.

Ricciardo, “Aceleci davranmayarak sabırlı ve olgun bir tutum sergilediğimizi düşünüyorum.”

“Puanların hemen dışında olduğunuzda, biraz kahraman olmak ve bir şeyler yapmaya çalışmak çok cezbedici."

"Sanırım önce George [Russell] pite girdi, ardından da Pierre [Gasly] girdi. Onların tur zamanına baktıklarında oldukça yavaş turlar atıyor gibi görünüyorlardı."

"O yüzden devam etmeye karar verdik. Tek ihtiyacımız olan bir güvenlik aracıydı ve öyle de oldu. Bizim için oldukça ideal bir senaryoydu."

"Tabii ki kimsenin kaza yapmasını istemedim, Tsunoda da oldukça iyi görünüyordu. Ama güvenlik aracı bizim için harika oldu." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, with Zak Brown, CEO, McLaren Racing Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo, orta lastik yerine yumuşak lastiği tercih eden birkaç sürücüden biriydi ve bunun kendisini Norris'in önüne geçmeyi düşünmeye teşvik ettiğini itiraf etti.

Motorsport.com tarafından lastik seçimi sorulduğunda McLaren pilotu, "İlk başta ikna olmadım, ama eğer kuru lastiğe geçeceksek orta hamur deneyelim dedim."

"Ama sonra Tom [Stallard], zaman nedeniyle yarışın birkaç turu erken biteceğini düşündüğünü söyler söylemez, birkaç tur daha atabileceğimizi düşündüm."

"Bu noktadan sonra yapmamız gereken sadece pozisyon korumaktı, çünkü öndeki araçlar zaten bizden daha hızlıydı. Yeniden başladığımızda pozisyonumu korumanın en akıllıca şey olduğunu hissettim."

"Dürüst olmak gerekirse işe yaradı, ilk tur yumuşak zeminde ısınma daha iyiydi. Bu yüzden takıma, 'Lando'yu geçmeme izin verirseniz Ferrari'ye saldırmayı deneyebilirim' dedim."

"Ancak birkaç tur sonra zaten öndekiler arayı açmış oldu." dedi.

Ricciardo, 2022'de puan almakta zorlandıktan sonra Singapur yarışının kendine güvenini artırdığını itiraf etti.

Ricciardo, "Yarışın yarısı şanstı ama yarısı da bizim eforlarımıza bağlıydı. Kesinlikle hak ettiğimizi düşünüyorum o yüzden gayet mutluyum, bu sezon işler bizim için pek de iyi gitmiyordu."

"Şampiyonluk durumunun ve bu yılki puan eksikliğimin farkındayım, bu oldukça üzücü. Dolayısıyla, amacımız elimizden geldiğince takımı ileriye taşımak. Özellikle iki Alpine'in de yarıştan çekildiği bir yarışta bizim için büyük bir fırsat oldu. İşimi yapabildiğim için çok mutluyum."

"Yani çok fazla olumlu şey var. Bir daha böyle bir fırsat elde edebileceğimizi düşünmüyorum ama, asla bilemezsiniz." dedi.