Ricciardo: "Sainz'dan özür dileyerek daha iyi hissettim"

Islak zeminde başlayan Emilia Romagna Grand Prix'sinde, McLaren ve Ferrari Tamburello şikanında yan yana geldi ve Ricciardo, kerblerin üzerinden kayarak Sainz'a çarptı.

Temasın ardından iki araç da çakıllara uçtu ve İspanyol sürücü yarış dışı kalırken, Ricciardo yarışa son sırada geri döndü. Aracında hasar bulunduğu için rekabetçi olamayan Ricciardo, yarışı 18. sırada bitirdi.

McLaren pilotu, kazanın sorumluluğunu aldı ve yarıştan sona verdiği röportajda Sainz'dan özür dileyeceğini söyledi. Daha sonra Ferrari misafirhanesini ziyaret ederek Sainz'dan ve mekanikerlerden özür diledi.

Sainz, bunun Ricciardo'yu "onurlandırdığını" ve Ferrari mekanikerlerinin de bu jestten etkilendiğini söyleyerek rakibini övdü.

The Daily Show in New York'a katılan Ricciardo, yaptığı şeyin kolay olmadığını söyledi.

Ricciardo, "O özrün her saniyesinden nefret ettim." diyerek şaka yaptı.

Avustralyalı pilot şöyle devam etti: "Sanırım tecrübeli olduğum ve çok uzun zamandır Formula 1'de bulunduğum için, herkesin ne kadar çalıştığını bilecek kadar olgunum."

"Her ne kadar rekabetçi olsak da hepimizin ortak bir yönü var ve dünyada bunu yapan sadece 20 kişi var. Formula 1'de sadece 20 kişiyiz. Bu yüzden herkesin mücadelesine saygı duyuyorsun."

"Eğer kazadan kendimi sorumlu tutuyorsam, o zaman gidip özür dilemeliyim."

"Bu kişisel bir şey değil. Herkesin yapacağını düşünmüyorum ama ben bunu yaparak daha iyi hissettim. Bu yüzden bir sonraki mücadele için temiz bir sayfa açmış olduk ve yeniden pist üzerinde yan yana geldiğimizde fazla yoğun bir şey olmayacak."