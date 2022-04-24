Ricciardo: "Sainz'a çarptırıldığımı düşünmüştüm ama çarpan bendim"

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McLaren pilotu Daniel Ricciardo, Emilia Romagna Grand Prix'sinin ilk turunda Ferrari pilotu Carlos Sainz'a çarptı ve İspanyol sürücü spin atarak çakıl havuzuna gömüldü.

Sainz yarışa veda ederken, Ricciardo grubun en gerisine düştü.

Ricciardo, yarışın devamında pozisyonunu geliştiremedi ve sonuncu oldu.

Yarışın ardından konuşan McLaren pilotu şunları söyledi: "Hasarın ne kadar olduğunu ve bizi nasıl etkilediğini görmemiz gerekiyor."

"Carlos'a çarptıktan sonra hasar açısından iyiydik ama sonrasında, ona tekrar temas ettim, aracını spin attırdım ve arkadan itildim. Bu yüzden aracın arkasında biraz hasar gördüm."

"İlk başta, güvenlik aracı çıktığı an sadece itildiğimi hatırlıyorum. Bu yüzden Carlos'a çarptırıldığımı düşünmüştüm ama sanırım aslında çarpan bendim ve sonrasında arkadan biraz itildim."

"Hatırladığım kadarıyla 1. virajda sıkıştık ve kerblere çıkarak kendime biraz yer bulmaya çalıştım ama çıktığım an kaydım ve bir noktada Carlos sola döndü. Ben de arkadan çarptım."

"Ona çarptığım an spin attı ve bu kötü oldu. Hem benim hem de onun yarışını mahvetti. Elbette bunun sorumlusu benim."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, collide on the opening lap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Kazanın kendi tarafını anlatan Sainz ise şunları söyledi: "Bir nedenden dolayı Daniel kerbe çıktı ama sanırım aracın önünü kaybetti ve bana çarptı. Bu şanssız durum ile bir kez daha çakıllara saplandım."

"Kesinlikle zor bir durum ve elbette taraftarlarımızın önünde iyi bir yarış geçirmek isterdim."

"Önümüzde hâlâ 63 tur vardı, bu yüzden ikinci virajda yarış dışı kalmak kötü oldu."

"Fakat bir sporcunun hayatında bu zor zamanlar her zaman olur ve şu anda bunu yaşıyorum. Sıkı çalışmaya devam ettiğim sürece iyi anların geleceğine eminim."

Ricciardo, kazayı önleyip önleyemeyeceğini görmek için araç üstü kamerasını izleyeceğini ve Sainz'dan özür dileyeceğini söyledi.

Ricciardo, "Şimdi araç üstü kamerasından izleyeceğim ve yapabileceğim bir şey olup olmadığına veya gerçekten sadece kayıp kaymadığıma bakacağım."

"Kendi kendime daha 'dikkatli olmam, daha yavaş gitmem gerekiyordu' diyebilirim ama eğer bunu yaparsanız, başka birisi size çarpabilir."

"Fazla tutucu olmak bazen sizi sıkıştırarak daha fazla tehlikeye sokabilir. Fakat araç üstü kamerasından izleyeceğim ve Carlos'u görüp özür dileyeceğim. Bir özür hiçbir şeyi değiştirmez ama en azından şimdilik yapabileceğim bu." dedi.