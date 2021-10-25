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Formula 1 / Birleşik Devletler GP Haberler

Ricciardo: "Sainz ile çarpışmamız 'yarış sürtüşmesiydi'"

Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden

Daniel Ricciardo, Amerika Grand Prix'sinde Carlos Sainz ile yaşadığı yoğun mücadelede biraz "kirlileştiği" suçlamalarından, rahatsızlık duymuyor.

Ricciardo: "Sainz ile çarpışmamız 'yarış sürtüşmesiydi'"

Ricciardo, ilk turdaki zorlu mücadelenin ardından İspanyol pilotun önüne geçti ve ikili yarışın büyük bölümünde birbirlerine yakın kaldılar.

Sainz 43. turda geçiş yapmaya çalıştığında ikili temas yaşadı ve -ön kanadın uç plakasında hasar oluşan- Ferrari sürücüsü, takımına "Durum biraz kirli bir hal aldı." dedi.

Ricciardo sonunda, diğer Ferrari sürücüsü Charles Leclerc'in arkasında beşinci sırada yer alırken, Sainz, Valtteri Bottas'ın arkasında yedinci sıraya düştü.

Ricciardo, "Bazen standart bir şekilde ilerleyen bir yarıştı ama bazen de ilginçti."

"İlk tur çok eğlenceliydi. Carlos'u startta geçtim ve altıncı ya da yedinci virajda o dışarıdan iyi bir hamleyle beni yeniden geçti."

"Daha sonra 17. virajda içeriden gelerek onu geçtim. İlk turda pozisyonlarımızda üç kez değişiklik olması güzeldi ama benim için bugün ilk beşte olmak çok önemliydi."

"Charles, Ferrari'nin daha hızlı olduğunu gösterdi. Bugün onun hızına yetişemedik. Tabii ki bu bizim araştırmamız gereken bir şey. Ancak onlardan birini yenmek oldukça ödüllendirici."

"Sainz daha sonra yarışta iyi atak yaptı, yan yana geldik ve lastiklerimiz temas etti. Çok eğlenceliydi ve her şeyimizle dayanmamız gerekti."

"Tabii ki de birine bilerek çarpmaya çalışmazsınız ama bu kesinlikle bir yarış sürtüşmesiydi."

"Kendinizi dışarı aldığınızda daha açıkta oluyorsunuz. Hiçbir şey bilerek değildi ama sanırım dışarıdan gelerek biraz aldı." dedi.

Ricciardo, Sainz'ın telsiz konuşması hakkında, "Sorun yok kirlileşmekten memnunum. Ben iyi biriyim ve arada bir kirlileşmekten sorun görmüyorum." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren, in Parc Ferme

Daniel Ricciardo, McLaren, in Parc Ferme

Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ricciardo, COTA'da lastikleri nasıl kullanacağına karar vermenin her zaman kolay olmadığını söyledi.

Avustralyalı, "Kesinlikle zorluydu çünkü pitten yeni bir setle çıktığınızda biraz daha fazla tutuş oluyor. Eğer erken kullanırsanız daha da hızlı tükeniyor. Hiçbir zaman gerçekten zorlayabileceğimi hissedemediğim bir yarıştı."

"Zorluyorduk ama sadece lastiğin dayanabileceği kadar. Bazı turlarda zorlamak konusunda arada kaldığımız oldu."

"Daha sonra Carlos geldi ve daha çok zorlamaya başladı. Zorlamaktan başka şansım yoktu ve o sırada pek fazla lastiğim kalmamıştı." dedi.

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