Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı

paylaşım
yorumlar
Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı
Ekleyen:

Eski Renault Formula 1 pilotu Daniel Ricciardo, geçen sezon sonucu belirsiz çıkan bir COVID-19 testi sebebiyle diğer testi negatif dönene kadar yaşadığı paniği açıkladı.

Pandeminin başından itibaren 2020 boyunca FIA’nin protokollerinin bir parçası olarak tüm F1 pilotları ve padok personelinin düzenli bir şekilde COVID-19 testi olması gerekiyordu.

COVID-19 test sonucu negatif çıkmayan kimsenin padoka girmesine izin verilmezken 3 pilot virüse yakalanmaları sebebiyle yarış kaçırmıştı.

Sergio Perez pozitif test sonucu sonrasında Silverstone’da 2 yarış kaçırırken takım arkadaşı Lance Stroll Eifel Grand Prix’sinden rahatsızlığı sebebiyle çekilmiş, sonrasındaysa test sonucu pozitif çıkmıştı.

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton da virüse yakalanınca Sakhir Grand Prix’sini kaçırmak zoruna kalmıştı. Bu haftanın başında ise McLaren takımından Lando Norris, hazırlık kampından önce tatil yaparken Dubai’de pozitif bir test sonucu verdi.

Autosport/Motorsport.com’un da aralarında bulunduğu seçili medya kanallarıyla konuşan eski Renault F1 pilotu Ricciardo da, sonucu belirsiz çıkan bir test sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı.

Ricciardo, “Aslında bir sabah ben de belirsiz bir test sonucu sebebiyle uyandım.”

“Sabah 6 civarlarında korkmama sebep oldu. O anda olanları anlamaya çalıştım ve sonrasında tekrar test olmam gerekti. Biraz panikledim ve bu hiç eğlenceli bir şey değildi.”

“Günün sonunda iyiydim ama tabii ki daha önce hiç deneyimlemediğim bir durumdu. Ve o sırada zihninizde oyunlar oynamaya başlıyorsunuz, ‘Biraz halsiz mi hissediyorum? Belki yakalanmışımdır!’ gibi.”

“Aslında bir sabah bir hayli paniklememe yol açtığını söyleyebilirim.” dedi.

FIA'nın tedbirlerine göre belirsiz bir test sonucu veren tüm padok personelinin tekrardan test olması gerekiyordu. Benzer bir durum Eifel Grand Prix’si öncesinde Red Bull sürücüsü Alex Albon’un da başına gelmişti ve takımın Nico Hülkenberg’i hazırda tutması gerekmişti.

Ricciardo belirsiz test sonucunu, Mugello’daki Toskana Grand Prix’si ve Eylül ayının sonundaki Rusya Grand Prix’si arasında aldığını söyledi.

Avustralyalı pilot Perez’in pozitif test sonucunun, pilotların karşılaştığı risklerin ve yarış kaçırma ihtimalinin daha çok göz önüne alınmasını sağladığını söylerken, bu sayede sene boyunca daha dikkatli olmaya çalıştığını da belirtti.

Ricciardo, “Henüz yazdı, belki İtalya’daki yarıştan sonradır. Sanırım Rusya’dan önceydi, o zaman İtalya’dan sonra olmalı.”

“Sezon ilerledikçe kendimi izole etmekte ve kendime dikkat etmekte daha disiplinli olmuştum, özellikle Checo yakalandıktan sonra.”

“ ’Tamam, bu bir şaka değil.’ dedim. Çok dikkatliydim, o yüzden çok şaşırdım. Günün sonundaysa yakalanmadım.”

“Ama kafamı kaşımama sebep oldu. Beni yine de çok korkuttu.” dedi.

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!

Önceki haber

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo , Sergio Perez
Editör Memet Kağan Bilgili

Çok Okunanlar Bugün

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!

Mazepin: "Schumacher'le arkadaş değiliz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mazepin: "Schumacher'le arkadaş değiliz"

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"

Sizin köşeniz: Adrian Newey: Formula 1’in Da Vinci’sinin Kariyeri ve Şampiyonluk Öyküleri
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin köşeniz: Adrian Newey: Formula 1’in Da Vinci’sinin Kariyeri ve Şampiyonluk Öyküleri

Sainz, yön bulma sorunlarının ardından sinirli: "Bu yapılan Dakar değil"
Dakar Dakar / Son dakika

Sainz, yön bulma sorunlarının ardından sinirli: "Bu yapılan Dakar değil"

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı

Son Haberler

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!
F1 Formula 1 / Son dakika

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı
F1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

2s
2
Formula 1

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı

3s
3
Formula 1

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!

57 dk
4
Formula 1

Mazepin: "Schumacher'le arkadaş değiliz"

10s
5
Formula 1

Marko: "Abu Dhabi'de Mercedes'in bilerek yavaşladığını biliyoruz"

7s

Son Haberler

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı
F1

Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!
F1

Alpine, 2021 F1 renk düzenini 14 Ocak'ta tanıtabilir!

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"
F1

Aston Martin tulumunu ilk kez giyen Vettel: "Çok heyecanlıyım"

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı
F1

Resmi: Aston Martin F1, isim sponsoru olarak Cognizant ile anlaştı

Russell: "Tüm sezon Vettel'le pist üstünde mücadele ettik"
F1

Russell: "Tüm sezon Vettel'le pist üstünde mücadele ettik"

Son Videolar

F1 2021’s runners and riders 01:21
Formula 1
30 Ara 2020

F1 2021’s runners and riders

McLaren dominance in F1: Senna and Prost 01:35
Formula 1
24 Ara 2020

McLaren dominance in F1: Senna and Prost

Abu Dhabi’s young driver F1 test 01:54
Formula 1
18 Ara 2020

Abu Dhabi’s young driver F1 test

Abu Dhabi GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
13 Ara 2020

Abu Dhabi GP grid pozisyonları

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit 02:25
Formula 1
10 Ara 2020

PETRONAS F1 Track Guide: Yas Marina Circuit

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.