Ricciardo, Rusya GP'si öncesinde yaşadığı COVID-19 korkusunu anlattı

Pandeminin başından itibaren 2020 boyunca FIA’nin protokollerinin bir parçası olarak tüm F1 pilotları ve padok personelinin düzenli bir şekilde COVID-19 testi olması gerekiyordu.

COVID-19 test sonucu negatif çıkmayan kimsenin padoka girmesine izin verilmezken 3 pilot virüse yakalanmaları sebebiyle yarış kaçırmıştı.

Sergio Perez pozitif test sonucu sonrasında Silverstone’da 2 yarış kaçırırken takım arkadaşı Lance Stroll Eifel Grand Prix’sinden rahatsızlığı sebebiyle çekilmiş, sonrasındaysa test sonucu pozitif çıkmıştı.

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton da virüse yakalanınca Sakhir Grand Prix’sini kaçırmak zoruna kalmıştı. Bu haftanın başında ise McLaren takımından Lando Norris, hazırlık kampından önce tatil yaparken Dubai’de pozitif bir test sonucu verdi.

Autosport/Motorsport.com’un da aralarında bulunduğu seçili medya kanallarıyla konuşan eski Renault F1 pilotu Ricciardo da, sonucu belirsiz çıkan bir test sebebiyle yaşadığı korkuyu anlattı.

Ricciardo, “Aslında bir sabah ben de belirsiz bir test sonucu sebebiyle uyandım.”

“Sabah 6 civarlarında korkmama sebep oldu. O anda olanları anlamaya çalıştım ve sonrasında tekrar test olmam gerekti. Biraz panikledim ve bu hiç eğlenceli bir şey değildi.”

“Günün sonunda iyiydim ama tabii ki daha önce hiç deneyimlemediğim bir durumdu. Ve o sırada zihninizde oyunlar oynamaya başlıyorsunuz, ‘Biraz halsiz mi hissediyorum? Belki yakalanmışımdır!’ gibi.”

“Aslında bir sabah bir hayli paniklememe yol açtığını söyleyebilirim.” dedi.

FIA'nın tedbirlerine göre belirsiz bir test sonucu veren tüm padok personelinin tekrardan test olması gerekiyordu. Benzer bir durum Eifel Grand Prix’si öncesinde Red Bull sürücüsü Alex Albon’un da başına gelmişti ve takımın Nico Hülkenberg’i hazırda tutması gerekmişti.

Ricciardo belirsiz test sonucunu, Mugello’daki Toskana Grand Prix’si ve Eylül ayının sonundaki Rusya Grand Prix’si arasında aldığını söyledi.

Avustralyalı pilot Perez’in pozitif test sonucunun, pilotların karşılaştığı risklerin ve yarış kaçırma ihtimalinin daha çok göz önüne alınmasını sağladığını söylerken, bu sayede sene boyunca daha dikkatli olmaya çalıştığını da belirtti.

Ricciardo, “Henüz yazdı, belki İtalya’daki yarıştan sonradır. Sanırım Rusya’dan önceydi, o zaman İtalya’dan sonra olmalı.”

“Sezon ilerledikçe kendimi izole etmekte ve kendime dikkat etmekte daha disiplinli olmuştum, özellikle Checo yakalandıktan sonra.”

“ ’Tamam, bu bir şaka değil.’ dedim. Çok dikkatliydim, o yüzden çok şaşırdım. Günün sonundaysa yakalanmadım.”

“Ama kafamı kaşımama sebep oldu. Beni yine de çok korkuttu.” dedi.