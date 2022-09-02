Ricciardo, Russell'ın kız arkadaşına kendi tişörtlerinden göndermiş

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McLaren koltuğunu kaybeden Avustralyalı pilota sosyal medya üstünden açık bir şekilde destek veren isimlerden Russell, Perşembe günü piste Ricciardo'nun giyim markası Enchante'a ait bir tişörtle geldi.

Son dönemde birçok pilotun -başta Tommy Hilfiger ile ortaklık kuran Lewis Hamilton olmak üzere- moda işiyle uğraştığını, hatta kendi ufak markalarını kurduklarını görmekteyiz.

İngiliz pilotun kendi tişörtünü giymesini keyifle karşılayan Ricciardo, Russell'ın kız arkadaşı Carmen Montero Mundt'a kendi ürünlerinden oluşan bir paket gönderdiğini, Mercedes sürücüsünün paketten bir tişört ödünç almış olabileceğini söyledi.

Ricciardo, "George iyi birisi. Size bir hikaye anlatacağım, iyi bir hikaye olduğunu, torunlarınıza anlatabileceğinizi düşünüyorum! Bunu dememişim farz edin."

"Bir Cuma akşamı [George] bana mesaj attı, kız arkadaşının koltukta oturup RIC3 mağazasını incelediği bir fotoğraf göndermişti! 'Neler oluyor?' diye sorar gibiydi."

"Ben de kendisine 'Neleri beğendiğini söyle, kendisine birkaç parça gönderebilirim' şeklinde yanıt verdim, o da bir liste paylaştı. Sanırım hediyelerin bir kısmı George'a tam uyuyordu ki piste gelirken giymeye karar vermiş. George çok iyi bir çocuk, kendisini seviyorum!" dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Geleceği bir anda belirsizlik içine sürüklenen Ricciardo, McLaren'in kararı sonrası birçok pilottan destek gördü.

Kendisiyle ilgili konuşan herkese teşekkür eden Avustralyalı, "Gerçek dostlarımın kim olduğunu biliyorum! Açıkçası, kamuoyu önünde konuştular, ancak bazı sürücülerden bazı özel mesajlar aldım.

"Checo [Perez] onlardan biriydi, F1'e tutunmanın nasıl bir şey olduğunu biliyor. Bunu kesinlikle saygısızlık olsun diye söylemiyorum ama birkaç yıl önce F1'de olacak mı, bir koltuğu olacak mı diye soruyorduk -birkaç ay sonra Red Bull ile yarış kazanmaya başladı."

"Tekrar ediyorum, genç sürücülerden mesaj almadığımı söylemiyorum, ancak biraz daha yaşlı sürücüler bu durumla karşı karşıya kaldılar."

"Açıkçası, kariyeriniz ne kadar uzun olursa, inişler ve çıkışlar yaşama şansınız o kadar artar ve daha fazla deneyim yaşarsınız. Sanırım bana biraz cesaret vermeye istekliydiler -bu tür şeyler gerçekten güzel." dedi.