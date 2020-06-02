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Formula 1 / Son dakika

Ricciardo, Renault'ya podyumla veda etmek istiyor

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Ricciardo, Renault'ya podyumla veda etmek istiyor
Ekleyen:
, Editör
2 Haz 2020 07:54

Renault pilotu Daniel Ricciardo, Fransız üreticiye podyumla veda etmeyi hedeflediğini belirtti.

Red Bull'la geçirdiği başarılı yılların ardından geçen yıl Renault'ya katılan Daniel Ricciardo, ilk yılında inişli çıkışlı bir performans ortaya koymuştu.

Avustralyalı pilot, sezon boyunca hiç podyuma çıkmayı başaramadı ancak Renault'nun performansı da zaten podyum için yeterli değildi.

Sezon sonunda Renault'ya veda ederek McLaren'a geçecek olan Ricciardo, hedefinin Fransız ekibe podyumla veda etmek olduğunu belirtti.

CNN'e konuşan Ricciardo, "Elbette podyuma çıkmayı özlüyorum, çok özledim. Hafta sonu podyuma çıktığım son yarışın üzerinden iki yıl geçti. Şahsen bu hissi özledim."

"Renault ile anlaşma imzaladığım zaman ikinci yıl için hedefimiz podyuma çıkmaktı ve bunu yapmak istiyorum. Bunu yapabileceğimize inanıyorum. Bu ilgili herkese veda etmek için iyi olurdu. Renault'ya kesinlikle hâlâ çok şey borçlu olduğumu biliyorum ve bunu sadece kendim için değil, onlar için de yapmak istiyorum."

"McLaren'a gideceğimi söyledikten sonra bile gerçekten çok güzeldi. Takımdaki insanlardan çok olumlu sözler duydum."

"Yılın geri kalanını onlarla geçireceğim için, benim adıma heyecanlı olduklarını biliyorum. Mümkün olduğunca iyi bir iş yapmaya çalışacağım ve umarım mümkün olduğunca çok şey kazanacağım." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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