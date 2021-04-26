Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılmış ve 2019 ile 2020 sezonlarını Renault'da geçirmişti.

Avusturalyalı pilotun Renault'ya geçiş kararı, kimilerine göre tamamen yanlış bir karardı. Ricciardo da zaten iki yıllık maceranın ardından takımdan ayrılıp, McLaren'a geçti.

Sık sık Ricciardo'ya Red Bull'dan ayrılıp, Renault'ya geçtiği için pişmanlık duyup duymadığı soruluyor.

EFTM.com ile yaptığı özel röportajda Ricciardo, bu konuda şöyle dedi: "Geçenlerde bana 'Red Bull'un bu yılki başarısına bakılırsa, ki belki de şampiyonluk için savaşacaklar; Oraya geri dönmek ister misin? Hâlâ bu takım için yarışabileceğini düşünüyor musun?' diye sordular."

"Fakat 2018'den sonra başka bir yere gitmeyip, bir ya da iki sene daha Red Bull'da kalmış olsaydım bile, sanırım şimdiye kadar çoktan takım değiştirmiş olurdum. Orada üç sezon daha geçireceğimi hayal dahi edemiyorum. Renault'ya gitsem de gitmesem de, 2021'de Red Bull'da olmazdım."

"McLaren hakkında konuşursak; bu takım ön bölümle arasını önemli ölçüde azalttı ve gelecek yıl yeni kurallara geçiş ile beraber genel anlamda her şey değişecek."

"Takım bu sezon doğru yönde bir sonraki adımı atıyor. Bu takımın sahip olduğu yapı ve istikrar beni etkileyip, bana güven veriyor."

Riccardo, McLaren ile şampiyon olup olamayacağı sorusuna, “Evet! Evet ve hayır arasında seçim yaparsam, ilk seçeneği seçerim."

"Fakat bu yıl şampiyon olmanın gerçekçi olup olmadığını sorarsanız, olumsuz cevap vereceğim."

"Yine de ilk iki yarıştan sonra takımdaki herkesin çok büyük bir savaşçı ruhuna sahip olduğunu görüyorum. Takımın nasıl çalıştığını ve ilerlediğini görebiliyorum, bu yüzden güvenle evet diyebilirim." cevabını verdi.