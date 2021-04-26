Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Daniel Ricciardo, 2018 sonunda Red Bull'dan ayrılmasaydı dahi, 2021'i Red Bull'da geçirebileceğini düşünmüyor.

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

Ricciardo, 2018 sezonunun ardından Red Bull'dan ayrılmış ve 2019 ile 2020 sezonlarını Renault'da geçirmişti.

Avusturalyalı pilotun Renault'ya geçiş kararı, kimilerine göre tamamen yanlış bir karardı. Ricciardo da zaten iki yıllık maceranın ardından takımdan ayrılıp, McLaren'a geçti.

Sık sık Ricciardo'ya Red Bull'dan ayrılıp, Renault'ya geçtiği için pişmanlık duyup duymadığı soruluyor.

EFTM.com ile yaptığı özel röportajda Ricciardo, bu konuda şöyle dedi: "Geçenlerde bana 'Red Bull'un bu yılki başarısına bakılırsa, ki belki de şampiyonluk için savaşacaklar; Oraya geri dönmek ister misin? Hâlâ bu takım için yarışabileceğini düşünüyor musun?' diye sordular."

"Fakat 2018'den sonra başka bir yere gitmeyip, bir ya da iki sene daha Red Bull'da kalmış olsaydım bile, sanırım şimdiye kadar çoktan takım değiştirmiş olurdum. Orada üç sezon daha geçireceğimi hayal dahi edemiyorum. Renault'ya gitsem de gitmesem de, 2021'de Red Bull'da olmazdım."

"McLaren hakkında konuşursak; bu takım ön bölümle arasını önemli ölçüde azalttı ve gelecek yıl yeni kurallara geçiş ile beraber genel anlamda her şey değişecek."

"Takım bu sezon doğru yönde bir sonraki adımı atıyor. Bu takımın sahip olduğu yapı ve istikrar beni etkileyip, bana güven veriyor."

Riccardo, McLaren ile şampiyon olup olamayacağı sorusuna, “Evet! Evet ve hayır arasında seçim yaparsam, ilk seçeneği seçerim."

"Fakat bu yıl şampiyon olmanın gerçekçi olup olmadığını sorarsanız, olumsuz cevap vereceğim."

"Yine de ilk iki yarıştan sonra takımdaki herkesin çok büyük bir savaşçı ruhuna sahip olduğunu görüyorum. Takımın nasıl çalıştığını ve ilerlediğini görebiliyorum, bu yüzden güvenle evet diyebilirim." cevabını verdi.

paylaşım
yorumlar
Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"

Önceki haber

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

6s
2
Formula 1

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

21s
3
Formula 1

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

1g
4
Formula 1

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

1s
5
Formula 1

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"

3s
Son Haberler
Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"
F1

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

9dk
Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"
F1

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"

1s
F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek
F1

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

1s
Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor
F1

Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor

2s
Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"
F1

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"

3s
Son Videolar
Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda 14:35
Formula 1
25 Nis 2021

Verstappen Imola'yı domine etti, Ferrari iyileşme yolunda

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP 10:02
Formula 1
24 Nis 2021

Kazalar, pist dışı ziyaretler ve daha fazlası | Emilia Romagna GP

Emilia-Romagna GP yarış raporu 00:43
Formula 1
23 Nis 2021

Emilia-Romagna GP yarış raporu

Modern F1 tabanları 05:50
Formula 1
21 Nis 2021

Modern F1 tabanları

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi? 09:53
Formula 1
21 Nis 2021

Bottas nede Emilia Romagna Grand Prix'sinde suçlu değildi?

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"
Formula 1 / Son dakika

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek
Formula 1 / Son dakika

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

Bottas: "Bu yıl yarışları kimse domine edemeyecek"
Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Bu yıl yarışları kimse domine edemeyecek"

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, SF90'ı Leclerc'e neden hediye etti?

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Milyon dolarlık kaza, F1'deki para sıkıntısını nasıl vurguladı?

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Red Bull: "Mercedes bizi favori göstererek üzerimizde baskı yaratmaya çalışıyor"

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Watt: “Vettel bitmiş bir durumda ama takımdan atılmayacak”

Bottas: "Bu yıl yarışları kimse domine edemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Bottas: "Bu yıl yarışları kimse domine edemeyecek"

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"

Son Haberler

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"
F1 Formula 1 / Son dakika

Ricciardo: "Renault'ya gitmeseydim dahi 2021'de Red Bull'da olmazdım"

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"
F1 Formula 1 / Son dakika

Vergne: "Hiçbir seri Formula 1 gibi olmayacak"

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek
F1 Formula 1 / Son dakika

F1, Kanada'nın yerine Türkiye'yi geçirmeyi görüşecek

Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor
F1 Formula 1 / Haberler

Formula 1, Portekiz GP öncesi sprint yarışı fikrini kabul etmeyi planlıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.