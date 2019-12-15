Ricciardo: “Renault’ya geçişimi hiçbir zaman sorgulamadım”

Red Bull kariyeri sonrası F1’de geçirdiği ilk sene hakkında konuşan Ricciardo, Renault’nun 2019 hedeflerine ulaşamadığı sezonda orta grupta savaşmanın gerçekliğine mental olarak alışmanın zaman aldığını söyledi.

Renault, istikrarsız geçen sezonun ardından takımlar şampiyonasını McLaren’ın arkasında beşinci sırada tamamlarken, Ricciardo sürücüler şampiyonasını 54 puanla dokuzuncu tamamladı.

Ricciardo, “Hiçbir zaman ‘Ben ne yaptım?’ diyecek noktaya gelmedim. Yılın başında Bahreyn’den sonra moral olarak kötüydüm, ancak sezonun sadece ikinci yarışıydı.”

“Daha çok performansım konusunda, hemen aracı geliştirmenin kolay olmaması anlamında memnun değildim. Araçtaki potansiyelime ulaşmam zordu. Bazen ‘Bu düşündüğüm kadar kolay olmayacak’ diyordum.”

“Ancak Şanghay’da iyi bir hafta sonu geçirdik. Geride kalanların en iyisiydik. Yani Bahreyn sonrasında iyi geri dönüş yaptık. Takıma katılmam konusunda pişmanlık yaşadığım ya da bunu sorguladığım bir noktaya gelmedim.”

“Orta grupta savaşmak, tahmin ettiğimden daha büyük bir zorluk oldu. Bunu yapabilir miyim diye düşündüm. Nico’nun çokça tecrübesi vardı ve uzun zamandır orta grupta yarışıyordu, bunu görebiliyordum ve ilk yarışlardan itibaren onun kendine güvenini kazanmasına izin veremezdim. Çünkü bu benim için daha zor olurdu. Yani durumu hızlıca çözmem gerektiğinin farkındaydım.” şeklinde konuştu.